Trovato l'esibizionista del "Bronx", si era tinto i capelli

di Cristina Antonutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'esibizionista del Bronx, che da qualche giorno molestava studenti e studentesse del liceo Leopardi Majorana, è stato identificato, rintracciato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico. I carabinieri della stazione di Pordenone e del Nucleo operativo e Radiomobile per 48 ore gli hanno dato la caccia setacciando i luoghi che di solito frequenta in città. Era irrintracciabile. Sparito. E.D., 54 anni, aveva intuito che i militari gli stavano facendo terra bruciata attorno. Venerdì, quando i giornali hanno...