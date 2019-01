Escursionisti veneti salvati in condizioni estreme: «Grazie ai nostri eroi»

di Lorenzo Padovan

MANIAGO - «Quei soccorritori sono degli eroi: senza di loro forse non saremmo qui a raccontare la nostra vicenda»: a parlare sono i dueche sono rimasti vittime, la scorsa settimana, di una disavventura lungo il sentiero 972 in comune di Barcis. La coppia di esperti alpinisti stava scendendo verso la località turistica lacustre quando uno dei due è scivolato sul ghiaccio, rimanendo impigliato con il rampone in un pino mugo, procurandosi una frattura al ginocchio e una distorsione alla caviglia che gli ha impedito di proseguire. L'infortunio è avvenuto ad unae con. Proprio le condizioni estreme hanno messo a rischio la stessa sopravvivenza della coppia di sportivi.