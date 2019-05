Due escursionisti bloccati sul monte Borgà: non riescono più a scendere

ERTO E CASSO - Una squadra di soccorritori della stazione Valcellina del Soccorso Alpino e speleologico è stata allertata intorno alle 17.30 tramite la Sores per due escursionisti in difficoltà nella zona del Monte Borgà. Si tratta di due escursionisti stranieri che non riescono più a scendere dal punto in cui si trovano, a circa 1600 metri di quota. La squadra si sta recando da Erto a piedi nella zona individuata e dovrà percorrere circa mille metri di dislivello in circa due ore di salita per raggiungerla, lungo due sentieri impervi, il 381 e il 393. La zona in cui si trovano i due escursionisti è già stata in passato lo scenario di richieste di soccorso.

