Dispersa sul monte Laura, si cerca un'escursionista di 55 anni

BARCIS (PORDENONE) - Una escursionista di 55 anni di nazionalità tedesca è dispersa da ieri pomeriggio. La donna è uscita di casa a Barcis, dove è ospite da conoscenti per una camminata sul Monte Laura, probabilmente verso Forca Bassa. Il percorso che intendesse seguire non è certo. Il cellulare della donna non è raggiungibile e quindi non è possibile localizzarla. Le squadre della stazione di Maniago stanno perlustrando il sentiero 995 dalle 21 di ieri e le relative diramazioni. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Questa mattina si è alzato in volo l'elicottero della Protezione civile e si sono aggiunti i soccorritori delle squadre di Pordenone e Valcellina.