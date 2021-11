Si perde sul Monte Arghena, ma non c'è copertura telefonica. Soccorritori cercano escursionista al buio

PORDENONE - Intorno alle 18.10 di oggi, 12 novembre, una donna ha chiamato il numero unico di emergenza riferendo di essersi persa in Val Prescudin sul Monte Arghena, sopra Barcis, frazione Arcola. L'escursionista, persa la traccia, è riuscita ad effettuare una chiamata di emergenza fornendo le coordinate, ma la zona in cui si trova non ha copertura di rete telefonica. Impegnati nelle ricerche gli uomini della stazione di Maniago del Soccorso Alpino insieme ai Vigili del Fuoco.