MANIAGO (Pordenone) - Un uomo è stato colto da unmentrecon un collega sul monte San Lorenzo, sopra, all'inizio della, a quota 800 metri. L'allarme è stato lanciato col telefonino intorno alle 10.30 di oggi, lunedì 23 aprile, al Nue 112 Fvg. La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero con l'equipe medica specializzata.Vittima del malore un uomo di 50 anni, S.G. le sue inizali; stava lavorando con un collega sul monte alla manutenzione di una. Il collega lo ha visto accasciarsi sul terreno e ha dato l'allarme. Sul posto, raggiungibile soltanto a piedi, è stato inviato l'elicottero, decollato dalla elibase di Campoformido, mentre 4 tecnici del Cnsas di Maniago si sono attivati a supporto del personale sanitario, raggiugendo in parte la base operativa, in parte la forcella del monte, per fornire eventuali istruzioni all'elicottero, e in parte sulla cima, nei pressi dell'antenna.L'elicottero è riuscito ad atterrare senza problemi vicino dell'antenna e i sanitari hanno fornito i primi soccorsi al 50enne, ancora cosciente. L'uomo è stato stabilizzato sul posto, trasportato per 100 metri in barella dai tecnici del Cnsas e imbarcato sul velivolo per essere condotto d'urgenza all'aspedale di Udine con la diagnosi di