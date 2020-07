Scivola dalla Forcella Duranno e ruzzola tra le rocce per 200 metri: è grave

CIMOLAIS (PORDENONE) - Un uomo, di 61 anni, residente nel Trevigiano, è rimasto gravemente ferito in un incidente in montagna accaduto attorno alle 16 sulla Forcella Duranno, a quota 2.200 metri. Sul posto si è subito portata una squadra della stazione Valcellina del Soccorso Alpino e Speleologico Fvg: l'escursionista, che stava compiendo un passaggio in discesa, è scivolato ruzzolando sulle rocce per circa duecento metri davanti agli occhi dei due compagni di gita. L'uomo ha perso il casco protettivo e ha riportato forti traumi su tutto il corpo e alla testa, perdendo conoscenza. Sul posto è atterrato anche l'elisoccorso regionale che ha calato l'equipe medica con il tecnico, con una 'verricellatà di 70 metri. Il ferito è stato stabilizzato sul posto, imbarcato e condotto in ospedale a Udine: la prognosi è riservata. I compagni di gita sono scesi a piedi verso Casera Mela, scortati dai tecnici del Soccorso Alpino Valcellina. Indagini dei Carabinieri. Ultimo aggiornamento: 20:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA