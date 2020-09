Escursionista e il suo cane bloccati sul costone della montagna, per recuperarli arriva Drago

BARCIS - Alle 14.35 di oggi, domenica 13 settembre, è stata raccolta una richiesta di aiuto a Barcis, in località Molassa, per un escursionista di Carbonera (Treviso) bloccato su un costone assieme al suo cane.



I vigili del fuoco di Maniago e di Pordenone, con le squadre Saf e l'ausilio dell'elicottero Drago 71 del Nucleo di Venezia, sono intervenuti per recuperarli. L'uomo e il suo cane avevano perso l'orientamento durante un'escursione restando bloccati in un luogo impervio della montagna. A quel punto, vistosi in pericolo e senza la possibilità di proseguire, l'uomo ha chiesto aiuto al Nue112, che a sua volta ha attivato la sala operativa dei Vigili del fuoco di Pordenone.



Sul posto sono intervenuti anche i volontari del Soccorso alpino. Ultimo aggiornamento: 18:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA