TRAMONTI DI SOTTO (PN) - Un uomo è stato soccorso sulle montagne di Tramonti di Sotto dopo essere caduto in un canalone per una ventina di metri. Le operazioni di soccorso non sono state semplici vista la zona impervia.

L'allarme è scattato nella prima serata di ieri, 5 novembre, e gli infermieri della centrale Sores hanno inviato subito sul posto un'ambulanza proveniente da Sequals e l'elisoccorso (atterrato nella piazzola di Tramonti), insieme ai volontari del soccorso alpino del Cnsas.

L'uomo è stato recuperato intorno alle 2 e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con diverse lesioni. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.