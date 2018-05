Salute, esami e visite si fanno in camper e anche a domicilio

di Lorenzo Padovan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MANIAGO - La sanità territoriale sempre più prossima e vicina agli utenti, soprattutto nelle aree montane e periferiche: è il progetto che sta mettendo in campo il Distretto sanitario delle Valli e Dolomiti friulane. Esami e visite specialistiche escono dall'ospedale per essere portati nei piccoli paesi, dove vengono eseguiti all'interno di strutture a hoc, camper e pure a domicilio. Un esempio su tutti lo screening mammografico: le donne che hanno ricevuto l'invito a effettuare l'esame potranno presentarsi il 5 e 6 giugno a Claut, davanti al punto sanitario del piccolo comune, e dal 26 al 28 giugno davanti alla biblioteca di Paludea di Castelnovo del Friuli. Questo per le realtà periferiche, ma dal 12 maggio al 1° giugno, lo screening potrà essere eseguito anche in ospedale a Maniago e dall'8 al 26 giugno a Spilimbergo...