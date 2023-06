PORDENONE - Hanno tentato di truccare un esame per il conseguimento della patente di guida. A marzo 2021 Hamzah Adam, 43 anni, ghanese, era stato arrestato dalla Polstrada di Pordenone per aver falsificato la carta di identità e per sostituzione di persona. Ieri è stato processato con rito abbreviato nell'udienza preliminare del gup Giorgio Cozzarini. Coimputato di concorso nell'imputazione formulata dal pm Andrea Del Missier c'era anche Aboagye Amfo, 47 anni, connazionale che aspirava al documento di guida. Entrambi risiedono in provincia di Parma. Adam è stato condannato a 11 mesi di reclusione (il giudice gli ha revocato la condizionale ottenuta in un precedente procedimento penale); per Amfo la pena è stata di 3 mesi con il beneficio della sospensione. Erano difeso dall'avvocato Laura Ferraboschi.

Spesso le persone di colore si presentano all'esame sostituendo le foto nelle carte di identità, approfittando del fatto che per noi è difficile distinguere i loro tratti somatici. I poliziotti hanno fatto un controllo a campione e, quando si sono trovati tra le mani la carta di identità di Adam, hanno notato qualcosa di strano. Sollevata la pellicola trasparente, ecco spuntare la fotografia del vero titolare del documento.