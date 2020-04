Esce di strada con l'auto e precipita in un dirupo per 40 metri: grave un 73enne

ERTO E CASSO - Esce di strada con l'auto e finisce in un dirupo profondo una quarantina di metri: gravemente ferito un 73enne. È accaduto oggi, sabato 25 aprile, poco dopo le 12 lungo la strada regionale 251, in località Prada di Erto e Casso (Pordenone). Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo. Vista la particolare difficoltà, sono giunti anche gli uomini del Soccorso Alpino della Valcellina e i Vigili del fuoco di Maniago: i primi hanno supportato il collega che si trovava a bordo dell'elicottero del Suem di Belluno per portare in salvo il ferito con l'utilizzo del verricello; i secondi hanno recuperato il veicolo.

L'anziano, che abita poco lontano dal luogo dell'incidente, è stato trasportato in elicottero a Belluno: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.