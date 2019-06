Salvati in parete dall'elicottero due alpinisti di Rovigo rimasti bloccati

ERTO E CASSO - I vigili del Fuoco del nucleo SAF di Pordenone e Maniago sono intervenuti ieri sera 14 giugno alle 20.20 per soccorrere due escursionisti di Rovigo bloccati in parete sopra la zona industriale di Erto sul Monte Borgà.



Per recuperare gli escursionisti, nonostante l'ora tarda, al limite delle possibilità per gli elicotteri, che non possono volare di notte, è stato allertato anche l'elicottero della protezione civile, che purtroppo non è dotato di verricello, e il personale del Soccorso Alpino della stazione della Valcellina. Per riuscire a recuperare le due persone in parete si è reso necessario tagliare delle piante, e fortunatamente i Vigili del Fuoco erano dotati di motosega, altrimenti il recupero in elicottero non sarebbe stato possibile. I due escursionisti di Rovigo sono stati recuperati illesi.

