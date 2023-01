PORDENONE - Panevin, foghera, fugaderi, tamòsse, pignarûl, casera: in Friuli basta percorrere pochi chilometri perché la grande pira con cui si festeggia l'Epifania acquisisca una denominazione completamente diversa. I grandi falò di sterpaglie profondamente radicati nella nostra tradizione locale hanno origini antiche e, ancor oggi, custodiscono la magia dell'ignoto: i più sapienti, come il Vecchio Venerando di Tarcento, sono in grado di scrutare tra le volute di fumo e scorgervi segni dell'avvenire. Dopo il Covid e nonostante il recente inasprimento della burocrazia legata all'organizzazione dei falò, i panevin tornano alla carica in questo inizio 2023: dalla montagna alla pianura, dai magredi alle risorgive, quasi tutti i comuni della provincia stasera o nei prossimi giorni daranno fuoco al proprio falò.



L'ELENCO

Ad Arba stasera il falò inizierà bruciare alle 20.30. Ad Aviano, invece, gli appuntamenti sono ben quattro: accensione prevista alle 18 a Piancavallo, alle 20 a Marsure e a Costa di Aviano e alle 20.15 a Giais. Ad Azzano Decimo entrambi i falò saranno nella frazione di Corva: stasera alle 20.30 ne verrà acceso uno in via Alfieri e uno in via Vallon. A Barcis, le fiamme si rimetteranno suggestive sulle acque del lago a partire dalle 20. A Brugnera sono previsti per oggi un panevin a San Cassiano alle 20 ed uno alle 20.15 in via Broch, a Tamai. Il falò del capoluogo verrà acceso invece sabato presso gli impianti sportivi alle 20. A Santa Lucia di Budoia l'accensione di stasera è in programma per le 19.30, nei campi vicino alla stazione ferroviaria. A Caneva si festeggerà con il Panevin Grant in località fratta, lungo via Spiné: appuntamento alle 20.30. Stessa ora stasera a San Giovanni di Casarsa della Delizia, località Versutta. Il medesimo orario sarà osservato anche dai due falò organizzati a Chions: uno andrà in scena a Villotta e l'altro a Taiedo, vicino alla Chiesa. A Cimolais niente falò, ma gli Alpini e la befana porteranno dei dolci per i bambini. Per quanto riguarda Cordenons, triplo appuntamento con la fogarela: Villa d'Arco e Pasch alle 20, area Makò dietro all'oratorio San Pietro alle 20.15. Doppia Foghera per Cordovado: una in via Circonvallazione alle 20 e una a Saccudello alle 20.30. A Erto e Casso, invece, si comincia più tardi: alle 21 nello Spiazzo della Valuta. Per il falò di Fanna si dovrà aspettare un giorno in più: è in programma per domani sera alle 20.30, ma in compenso Casa Marchi ospiterà fino al 15 gennaio una mostra di foto e disegni dedicata proprio al falò locale. Quattro le casere che verranno accese stasera a Fiume Veneto, tutti alle 20: Bannia, Marzinis, Tavella e quartiere Primo Maggio. Al contrario, il falò in Crociera a Frisanco con accensione alle 20.30 sarà l'unico della Val Colvera. Poco più a sud, a Maniago, si comincia a festeggiare presto, alle 18.30, con il falò dell'area Violis, a Sud Ferrovia. Si prosegue a Maniagolibero alle 20 e presso la Casa della gioventù, al centro del capoluogo, alle 20.30. Le danze si aprono presto anche a Meduno: i festeggiamenti iniziano alle 18.30, ma il falò non verrà incendiato prima delle 20. Triplo appuntamento anche a Montereale Valcellina, dove il falò ha molti nomi: a Malnisio alle 19 si accenderà il bacancavin, in via Croce alle 20 toccherà al fogoron e infine a Grizzo alle 20.30 si darà fuoco a un fogaron. Spostandosi di nuovo verso il sud della provincia si incontrano i due falò di Morsano al Tagliamento: quello del capoluogo si svolgerà vicino al cimitero, mentre quello di Mussons nei pressi dell'argine.



LA PROTESTA

Curioso quel che avverrà invece a Pinzano: dalle 18.30 il centro sociale di Campeis ospiterà il primo falò virtuale per combattere la burocrazia. Quello che arderà alle 20 a San Giovanni di Polcenigo, nel campo vicino alla chiesa, sarà invece un regolare falò.



IN CITTÀ

Anche a Pordenone non mancheranno gli eventi, come la fiaccolata con accensione del falò nel centro sportivo di Villanova alle 19.30 o il panevin del quartiere San Gregorio nel parcheggio della fiera alle 20. Alle 18.30 dopo l'accensione del fuoco propiziatorio arriva la befana nella Parrocchia di San Francesco. È anche previsto un piccolo dono (fino ad esaurimento) per i più piccoli. Doppio falò anche per Prata di Pordenone: a Ghirano alle 20 in via Palazzetto e a Villanova alle 20.30 presso la sede della Pro. A Roveredo in Piano invece il falò arderà in Via Runces, di fronte i campi da tennis, dalle 19. Il panevin di Sacile è in programma invece alle 20 in via Prati di Santa Croce. Molto ricca l'offerta di San Giorgio della Richinvelda, con un totale di ben cinque fogher: Domanins e Aurava alle 20; Provesano, Rauscedo e Cosa alle 20.30. Triplo anche l'appuntamento a San Quirino: San Foca, Sedrano e Borgo delle Rose avranno ciascuna una propria pira. A San Vito al Tagliamento le foghere arderanno stasera a Pradis alle 20.30 e domani sera a Rosa alle 18.30. Per quanto riguarda Sequals il posto da segnare sulla mappa è via Pertini a Lestans alle 20.30 di oggi, altri due sono previsti nel capoluogo e a Spilimbergo. Sesto al Reghena, invece, punta a ritornare ai fasti del passato, quando all'epico falò del Lago Paker prendevano parte anche 5 mila persone: appuntamento alle 20.30. Per quanto riguarda le frazioni di Spilimbergo, stasera toccherà a Gaio alle 20 e domani a Barbeano alle 16, per un appuntamento dedicato ai più piccoli. A Tramonti di Mezzo il falò si terrà sabato alle 18 mentre a Tramonti di Sotto è previsto domenica alla stessa ora. A Toppo di Travesio la Somsi organizza una pira tra via Bearzi e via Sauro; a Vajont il luogo prescelto è quello dei campi sportivi e l'orario prefissato è le 20. Particolarissima la proposta di Valvasone Arzene: il 46esimo Zir dai Arboras in bicicletta. Partenza alle 19, arrivo alle 21, cinque tappe: Ponte Delizia, Pozzodipinto, via San Gaetano, via Sorgive e via Chiesa. Il Comune di Valvasone Arzene ha destinato un contributo straordinario per consentire di superare gli ostacoli burocratici. Cinque gli appuntamenti anche a Vivaro: uno per ogni paese (Vivaro, Basaldella e Tesis) e due privati, uno a Casale Venante e uno nel capoluogo. Sempre cinque anche gli eventi a Zoppola: ad Ovoledo (ex elementari) alle 20.30, nel capoluogo alle 18 in via Meduna, a Poincicco alle 20.30 in via Venezia e a Cusano alle 20, oltre ad uno spettacolo di sputafuoco previsto sempre per le 20 a Orcenico.