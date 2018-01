di Paola Treppo

PIANCAVALLO (Pordenone) - Tutto pronto sulper l'appuntamento con ladeiche dalle 18.30 di venerdì 5 gennaio illuminerà la montagna coperta dalla. Con le stesse fiaccole, portate da una cinquantina di tedofori tra maestri di sci e appassionati, sarà poi incendiato ilepifanico che qui si chiama. Mentre la pira arderà, nello spettacolare contesto del polo sciistico, al via, in contemporanea, anche lo​Le festa, organizzata in collaborazione con la Pro Loco, prende avvio alle 17.30/18, nel piazzale della Puppa, a ridosso delle piste. Ci sarà musica con un dj set, cioccolata, vino dolce e the caldo per tutti, oltre al tradizionale dolce dellae al panettone. Prima della fiaccolata arriverà la befana con i regali per i bambini che prenderanno parte alla festa epifanica sulla neve di Piancavallo.