Scivola sul marciapiede durante il jogging e si rompe un piede, campagna elettorale col gesso per Loperfido (FdI)

PALUZZA - Lo ha definito un marciapiede “sinistro” che lo ha fatto ruzzolare a terra. Scherzi a parte il vicesindaco di Pordenone, Emanuele Loperfido, nonchè candidato al Senato con Fratelli d’Italia con buone possibilità di andare direttamente dal municipio a palazzo Madama, dovrà fare la campagna elettorale con il gesso. Già, perchè mentre faceva jogging è caduto e si è fratturato il metacarpo del piede ... destro.

Loperfido era a Paluzza dove sta partecipando a un corso di formazione dell’Anci. Domenica mattina è uscito a correre per tenersi in forma, cosa che oramai fa da anni, quando - per mettersi al sicuro da un’auto che stava arrivando - ha fatto un saltello sul marciapiede. Solo che sotto c’era un po’ di ghiaino e così è scivolato fratturandosi il metacarpo. «Ho sentito un dolore fortissimo - ha raccontato Loperfido che non può neppure tornare a Pordenone perchè non può guidare - e ho capito subito che c’era qualche problema serio. Bravi e veloci sia la guardia medica di Paluzza che il pronto soccorso a Tolmezzo. Diagnosi in un’ora è mezza: frattura non scomposta del metacarpo, sono stato ingessato. Per l’intera settimana resterò a Paluzza, venerdì tornerò a Pordenone». Prognosi 30 giorni, una campagna elettorale con il gesso alla gamba. In ogni caso Loperfido sarà della partita. «Anche se - conclude - qualche problema non mancherà, visto che non sono autonomo».