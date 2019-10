Raccolta di fondi per ricomprare i giocattoli alla piccola Elisa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AZZANO - Una giornata intera di sport tra softball e amicizia per aiutare la piccola Elisa Pardini, ricoverata a Roma per la malattia di cui soffre, è stata organizzata per sabato prossimo 26 ottobre al campo di softball di Azzano: l'idea partita dagli sportivi, Davide Crespi e Sarah Pardini (cugina di Elisa) è stata subito accolta. L'iniziativa infatti ha la collaborazione della squadra Azzanese Brewers della presidente Michela Giordano, e il patrocinio del Comune. Sarà un evento speciale hanno spiegato...