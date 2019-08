Elisa, leucemia rara a 5 anni: i colleghi donano le ferie alla mamma

di Elisa Marini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AZZANO (PORDENONE) - C'è una buona notizia per la mamma della piccola Elisa , Sabina Maria: lele possono donare (e lo stanno già facendo) non solo i dipendenti dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, ma anche tutti i dipendenti dell'Azienda per l'assistenza sanitaria 5 Friuli Occidentale, di cui fa parte appunto anche il civile di Pordenone. Si tratta di giorni di ferie donati a titolo gratuito e volontario dai dipendenti dell'Aas 5, da un minimo di un giorno al massimo di 8, spalmandoli nell'arco di vari mesi e la donazione sarà anonima. Un aiuto in più, dunque, per permettere a Sabina di stare vicina a sua figlia, anche se ha finito l'aspettativa. «La speranza - sottolinea papà Fabio Pardini - è quella che le persone non si stanchino di donare le ferie solidali anche dopo settembre, quando si esauriranno quelle che abbiamo ricevuto. Infatti per donare i giorni di ferie c'è un iter burocratico da seguire, con relativa richiesta da ripresentare al datore di lavoro, ogni volta che