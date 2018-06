La bella Elisa, 21 anni, la barista di Mel, è Miss Cordovado 2018

di Paola Treppo

CORDOVADO (Pordenone) - Grande successo la selezione dia Cordovado, uno dei Borghi più Belli d’Italia, ospitata in occasione della Notte Romantica. Il borgo medievale, con la sua fiabesca atmosfera, ha fatto da cornice alle quattordici candidate al titolo di Miss Cordovado che si sono presentate non solo dalVenezia Giulia ma anche dal vicinoLa fascia di, valida per la settantanovesima edizione di Miss Italia, è stata assegnata a, 21 anni di, barista che ha convinto non solo la giuria: ha saputo conquistare anche gli applausi del numeroso pubblico che ha assistito allo spettacolo organizzato dalla Pro Loco di Cordovado.Con Elisa, sono state anche premiate anche, 22 anni, di(Treviso), estetista, Miss Rocchetta Bellezza;di(Pordenone), 21, diplomata in servizi commerciali, Miss Love’s Nature;, 23 anni di Sistiana (), laureata in lettere con la passione del teatro, Miss 4° Classificata ed, trent’anni di, impiegata, Miss Interflora.Piacevole lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò e coordinato da Paola Rizzotti, titolare dell’agenzia modashow.it, esclusivista regionale del concorso, che ha visto le concorrenti protagoniste anche di sfilate di moda con gioielli Miluna, con una collezione diche hanno riportato indietro nel tempo gli spettatori, e cone cerimonia disegnati e realizzati da Ines Soldano, stilista friulana di Cavalicco di Tavagnacco (Udine).Elisa, Karen e Martina, sono ammesse alle finali di Miss Italia in Fvg in programma nei mesi di luglio e agosto, e alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia, mercoledì 22 agosto al centro congressi Kursaal diSabbiadoro.La prossima selezione di Miss Italia farà nuovamente tappa in uno dei Borghi più Belli d’Italia, giovedì 28 giugno in piazza Castello a(Pordenone).