Elicottero precipitato a Sequals. L'amico arrivato sul posto dello schianto: «Era un pilota esperto credo abbia avuto un malore, veniva sempre a prendere il caffè da me»

«Era un pilota esperto e una brava persona, era squisito, un signore, faceva l'imprenditore a Belluno, una ditta di pitture edili. Volava tante ore, era sicuro in volo... non ho mai visto un mezzo così distrutto» (FOTO). Gianluigi parla del suo amico, il pilota del velivolo che oggi, 31 gennaio, si è schiantato a terra a Sequals, nel Pordenonese, a pochi passi dalla sua casa, dove lo avrebbe visto comparire, per il solito caffè quando si alzava in volo da Belluno diretto dalle sue parti. «Conosceva bene la zona, spesso aveva sorvolato questi luoghi, veniva a trovarmi così spesso... e invece mi hanno chiamato alcune persone, dicendomi che era successo qualcosa, e sono subito venuto qui».

(videointervista di Giulia Soligon)