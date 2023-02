Sequals, elicottero caduto sul greto del Meduna: aperta doppia inchiesta

PORDENONE - La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un fascicolo di indagine, contro ignoti, per omicidio colposo, e per altre ipotesi di reato minori, collegate a quella principale, in relazione alla morte di Igor Schiocchet, imprenditore bellunese di 45 anni, precipitato ieri con il proprio elicottero a Sequals, nel greto del torrente Meduna. Un'inchiesta parallela è stata aperta da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che ha inviato in Friuli un proprio ispettore. I Carabinieri del reparto investigazioni scientifiche hanno mappato l'intera zona anche con l'utilizzo di droni.