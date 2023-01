SEQUALS (PORDENONE) - Incidente aereo oggi, martedì 31 gennaio, a Sequals, nella zona di Solimbergo, in provincia di Pordenone. Un elicottero civile, modello CH7-C1, è precipitato nel primo pomeriggio nel greto del fiume Meduna (VIDEO). Nello schianto, ad altissima velocità, è morto il pilota, Igor Schiocchet imprenditore di 45 anni di Belluno, ha una azienda di vernici e pitture per l'edilizia a Trichiana. Pare che la vittima abbia tentato un atterraggio di emergenza. Sul posto è subito atterrato un secondo velivolo che volava a poca distanza dal primo.

Il testimone ha visto l'incidente

Dopo la chiamata al Nue112 da parte di una persona che ha visto roteare in maniera anomala un elicottero civile, per poi scomparire dall'orizzonte, è scattata la macchina dei soccorsi. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto immediatamente l'equipaggio di un'ambulanza, l'elisoccorso e hanno attivato i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il pilota tenta l'atterraggio di emergenza

Secondo una prima ricostruzione di quello che è avvenuto oggi a Sequals, dove l'elicottero si è schiantato, pare che il velivolo abbia perso quota durante il sorvolo del fiume Meduna. Il pilota, a quel punto, avrebbe tentato un atterraggio di emergenza, ma l'elicottero è precipitato ad una tale velocità da non lasciargli scampo, è morto all'istante. Nelle immagini si vede il velivolo ridotto in mille pezzi.

Il secondo velivolo

Un secondo velivolo, che probabilmente volava a poca distanza, è atterrato nelle vicinanze, nel letto del torrente in questo momento in secca. I carabinieri hanno sentito il pilota per delineare con maggior precisione le circostanze dell'incidente.