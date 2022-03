Ribaltone nel comune più piccolo d'Italia, il Tar riconta le schede: il sindaco è Barzan per 2 voti, Corona all'opposizione

VAJONT - Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha ribaltato l'esito delle elezioni comunali di Vajont (Pordenone), il più piccolo Comune d'Italia con la sua estensione di un solo chilometro quadrato. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso del candidato sconfitto delle elezioni dello scorso ottobre, Virgilio Barzan, storico ex sindaco del paese, che era risultato battuto per soli tre voti.

Il Tar ha infatti disposto il riconteggio delle schede dal quale è emerso che Barzan ha ottenuto 422 voti contro i 420 della sindaca uscente Lavinia Corona che nel primo conteggio aveva vinto per 3 voti. «Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (sezione prima) - si legge nella sentenza appena pubblicata - definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, dispone la correzione del risultato elettorale, proclamando Virgilio Barzan sindaco del Comune di Vajont, con tutti i conseguenti effetti in ordine alla composizione degli organi comunali».