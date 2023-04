Elezioni regionali Fvg, i più votati: Martines e Mazzolini sbancano

Il giorno dopo si tirano le somme e, nell'attesa di scoprire una prima proiezione di quello che sarà il consiglio regionale per i prossimi cinque anni, si allestiscono podi e medaglie per chi la fiducia dell'elettorato se l'è proprio conquistata.

Top ten dei più votati

Meglio di così non poteva fare Francesco Martines, primo cittadino uscente di Palmanova, al punto da aggiungere il soprannome "il sindaco" nelle schede, e candidato nella lista del Partito Democratico nella circoscrizione di Udine che con 3410 voti è stato il più votato in assoluto tra tutti i cinquecento aspiranti al consiglio regionale. Poco più sotto si è fermato Stefano Mazzolini, della lista Fedriga Presidente, con 3319 voti. Un risultato importante, ottenuto peraltro nella circoscrizione più piccola, quella di Tolmezzo. A chiudere il podio dei migliori è Francesco Russo nel Pd a Trieste, che arriva a toccare la terza vetta più alta, quella di 3215 voti.

Vittoria al quadrato per Barbara Zilli, assessore uscente alle Finanze nella giunta Fedriga e candidata nella lista Lega Fvg per Salvini Premier sia per Tolmezzo, dove ha portato a casa la bellezza di 2864 voti, che per Udine, con 1682 voti. Un risultato impareggiabile il suo, 4546 voti totali. Per una manciata di voti resta all'interno della soglia delle tremila preferenze Mauro Di Bert, ex sindaco di Pavia di Udine, che nella lista Fedriga Presidente di Udine raccoglie 3089 voti. Da Pordenone arrivano poi tre grandi performance. Tutti personaggi già noti sulla scena politica e che non fanno che riconfermare la loro posizione. Apre la strada Nicola Conficoni del Pd, già consigliere regionale, con 2788 voti, seguito - per uno scarto di due voti - da Andrea Carli, ex sindaco di Maniago, sempre nella lista del Pd, che di voti ne prende 2786. Fratelli d'Italia entra nella top dei dieci con Markus Maurmair, sindaco di Valvasone Arzene, che da Pordenone mette insieme 2683 voti, e Mario Anzil, che da Udine, ne prende 2555. Per chiudere la classifica dei primi dieci più votati bisogna andare a Gorizia, dove Enrico Bullian mette insieme 2486 preferenze con il Patto per l'Autonomia.

Lega Fvg

Dopo il record assoluto di Zilli, da Udine fa il pieno di voti aprendosi la strada per il consiglio regionale Mauro Bordin, consigliere e capogruppo del Carroccio uscente, con 2137 voti. Lo segue da Pordenone con 2054 voti Stefano Zanier, già assessore regionale alle Politiche agroalimentari nella precedente legislatura. Premiati Alberto Budai, che a Udine conquista 1207 preferenze e da Pordenone Lucia Buna, assessore all'Agricoltura, Ambiente e arredo urbano al comune di Cordenons, che si avvicina all'aula di Piazza Oberdan con 1041 voti.

Fratelli d'Italia

Dopo il brillante risultato di Maurmair da Pordenone e di Anzil da Udine il partito della Meloni torna nella città del Noncello per 2454 voti conquistati da Alessandro Basso, consigliere uscente e prossimo a un bis in consiglio. Oltre a loro conseguono buoni risultati Claudio Giacomelli, ex sindaco di Cividale, che dalla circoscrizione di Trieste arriva a 1885 voti. Poco distante, con 1846 preferenze, arriva Stefano Balloch, ex di Cividale del Friuli. A fare bene è stata anche l'assessore comunale di Pordenone Cristina Amirante, che con 1772 preferenze si prepara a entrare in Consiglio regionale. Infine, molto bene a Udine Igor Treleani che ha messo insieme 1568 voti.

Lista Fedriga

In testa Mauro Di Bert, già sindaco di Santa Maria la Longa, con 3089 voti a Udine. Nelle 2000 preferenze rientra anche Moreno Lirutti che con 2255 preferenze può cominciare a guardare alla poltrona da consigliere. È sempre nella circoscrizione di Udine che si fa avanti con 1973 voti Edy Morandini, seguita a Pordenone dal consigliere uscente della Lega Simone Polesello (1739 voti) e dal dirigente all’azienda sanitaria del Friuli Occidentale Carlo Bolzonello (1083 voti).

Forza Italia

Il più votato di Forza Italia è l'assessore comunale di Trieste alle Politiche dei Servizi generali Michele Lobianco con 1681 preferenze. Da Udine l'ex parlamentare cividalese Roberto Novelli porta in dote 1675 voti, che ora gli aprirebbero le porte del consiglio regionale. A breve distanza lo segue Andrea Cabibbo con 1029 da Pordenone, anche lui prossimo ad approdare ai banchi dell'aula di piazza Oberdan.

Il Partito Democratico

Dopo i primi quattro assoluti di Francesco Martines, Francesco Russo, Nicola Conficoni e Andrea Carli si attesta poco sotto le duemila preferenze Massimiliano Pozzo, che dalla circoscrizione di Udine raccoglie 1835 preferenze. Lo segue Manuela Celotti, sindaco di Treppo Grande, con 1748 voti.