Visti i precedenti uno dei rischi principali che corrono anche le elezioni Regionali del Friuli Venezia Giulia è quello di ritrovarsi con una fuga dalle urne simile a quella che ha caratterizzato le scorse Politiche. Non a caso la giunta in carica, presieduta da Massimiliano Fedriga, in corsa per il secondo mandato, quando ha indicato la data del voto ha puntato su due giorni. Un modo per cercare di alzare il quorum. Resta il fatto che il rischio di ritrovarsi con metà elettori è elevato anche se c'è da dire che solitamente le amministrative fanno da traino.



MASSIMILIANO FEDRIGA

Il presidente uscente, sin dal primo giorno in cui ha iniziato a girare il Friuli in campagna elettorale ha subito messo in chiaro il suo pensiero sull'astensionismo. «Anche se non votate per me - aveva detto alla sua prima uscita a Pordenone - dovete andare ai seggi ed esprimere il vostro voto. Ovviamente - aveva anche detto ammiccando - decisamente meglio se poi scegliete me». Ieri Fedriga è stato altrettanto chiaro: «Delegare la scelta ad altri e disinteressarsi al processo democratico - ha detto - rischia di diventare un problema gravissimo per il nostro Paese. Per questo motivo recarsi al seggio è ancora più importante».



GIORGIA TRIPOLI

Ha una sua logica la testi della candidata di Insieme Liberi. «L'astensionismo è un fenomeno sociale che è il prodotto di un piano ben preciso sia da Centrodestra che Centrosinistra, ossia di far schifare la gente e togliere la fiducia agli elettori in modo che gli unici ad andare al voto siano quelli che hanno un tornaconto o un interesse. C'è, insomma, la volontà di selezionare gli elettori: al voto vanno quelli che poi i partiti possono controllare. L'astensionista - è andata avanti - è una persona che merita il massimo rispetto perchè è sicuramente "ferita", tradita, e non se la sente più di esercitare un diritto civile perchè non vuole più dare fiducia a nessuno. Non sono preoccupata per l'astensionismo, ma mi rivolgo agli astensionisti perchè reputo che siano loro il vero ago della bilancia. Se gli astensionisti si risvegliano, non siamo noi che dobbiamo essere preoccupati, ma le coalizioni tradizionali perchè tornando alle urne non voterebbero certo per loro».



ALESSANDRO MARAN

«Si fa un gran parlare dell'astensionismo - spiega il candidato del Terzo Polo - ma bisogna aiutare la partecipazione e non ostacolarla. Vogliamo perciò proporre una nuova legge regionale che si ispiri alle modalità di voto tratte dall'esperienza di altri Stati democratici. Tra le novità che intendiamo portare c'è il voto elettronico da remoto, attraverso l'introduzione del certicato elettorale digitale. Consentirebbe il concreto esercizio di tale diritto anche agli italiani all'estero e a tutti quegli elettori che, per motivi di lavoro, studio o altro, si trovino in un comune fuori dalla propria regione. Inoltre conclude - come nel caso del Fvg, che registra un forte aumento dell'invecchiamento, permetterebbe a tutti gli anziani di votare comodamente da casa. Prima di giudicare chi non va al voto, il sistema deve essere in grado di mettersi in discussione ed essere pronto a cambiamenti anche radicali nel modo di concepire la partecipazione».



MASSIMO MORETUZZO

«Chiedo di votare per tutte le cittadine e i cittadini del Friuli Venezia Giulia e soprattutto per chi verrà dopo di noi e che oggi non può scegliere. Mentre chi oggi può farlo ha una grossa opportunità, quella di scegliere che regione vuole, non quella di scegliere banalmente delle poltrone, ma di essere parte attiva di un processo di cambiamento necessario. L'appuntamento con le urne è oggi più che mai importante. Si voti con coscienza, si voti per il futuro di questa terra».