Evidentemente è vero che la vecchiaia porta con se anche la saggezza. Così è spiegabile il fatto che un ex leghista come Enzo Bortolotti che da sindaco di Azzano Decimo e politico del Carroccio si accendeva come uno zolfanello e tutto era meno che democristiano centristra, oggi lo si trovi candidato con la lista di Maurizio Lupi e Luigi Brugnaro, “Noi moderati”. Se non fosse scritto nero su bianco sarebbe difficile da credere. Ma non è questa l’unica novità (e particolarità) scorrendo le liste per le prossime Politiche di settembre che ieri sono state presentate nell’ufficio elettorale della Corte d’Appello a Trieste. Già, perchè sempre con “Noi Moderati” c’è un altro candidato irrequieto per nascita, quel Gianni Sartor che ha sempre i motori accesi con il piede premuto a tavoletta: deve ancora iniziare la corsa per le Politiche e lui già pensa alle prossime regionali.



I SATELLITI



Anche in Friuli Venezia Giulia, oltre alle due coalizioni, Centrodestra e Centrosinistra che hanno confermato i nomi dei candidati che in questi giorni sono stati più volte indicati, ci sono una miriade di partiti che ci provano. Fatti salvi i 5Stelle e Azione di Calenda - Renzi che hanno una possibilità (più alta i 5Stelle) di strappare un deputato sul proporzionale, tutti gli altri faranno da cornice, salvo, ovviamente, exploit nell’urna che per ora non trovano conferme. C’è Italexit di Gianluigi Paragone che ha pescato in Friuli uno dei candidati più significativi, Stefano Puzzer, ex portuale che ha perso il posto perché non voleva il green pass, piazzandolo capolista in Emilia Romagna. Prima alla Camera nel proporzionale la giornalista di “Fuori dal Coro”, Raffaella Regoli, 52 anni, autosospesasi dalla professione per non dover prendere il green pass. C’è anche un’altra lista centrista che fa riferimento a Clemente Mastella, “Noi di centro” con in lista, tra gli altri, Irene Giurovich, giornalista udinese. Dopo aver raccolto le firme, in campo anche Vita che come capolista alla Camera e nell’uninominale di Udine ci ha piazzato Ugo Rossi, ex consigliere comunale a Trieste, arrestato in una manifestazione no vax. C’è poi l’ala più Sinistra, con Unione Popolare dell’ex giudice ed ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris che a Pordenone ha rispolverato il “compagno storico”, Gian Luigi Bettoli. Si accoda, sempre a Sinistra, anche Italia Sovrana e Popolare di un altro ex magistrato, Antonio Ingroia e del capo di Rifondazione, Marco Rizzo. In lista candidati di Udine e Trieste che sono sempre stati legati al simbolo della falce e martello. Sempre a Sinistra, ma nella coalizione con il Pd, invece, ci sarà Alleanza Europa Verde con Furio Honsell al collegio uninominale al Senato.



LE COALIZIONI



Centrodestra e centrosinistra faranno corsa a parte, con il Pd e Fratelli d’Italia a contendersi la palma del partito più votato in regione, anche se la Lega non ha certo intenzione di stare a guardare visto che allo stato, secondo le ultime regionali, è il primo partito. Il Pd punta su due donne, Debora Serracchiani e Tatiana Rojc, sicure elette, terzo possibile, invece, il segretario regionale Cristiano Shaurli. Poi c’è Fratelli d’Italia con quattro potenziali eletti, Luca Ciriani, Walter Rizzetto, Nicole Mattioni e Francesca Tubettini. Se le cose dovessero andare molto bene nell’urna un pensierino potrebbe farlo pure Emanuele Loperfido. Nella Lega almeno tre eletti: Vannia Gava, sottosegretaria uscente, Marco Dreosto, capogruppo regionale e Massimiliano Panizzut. Ci crede anche l’assessore regionale Graziano Pizzimenti. I 5Stelle con i resti sperano in un eletto, il capogruppo alla Camera, Luca Sut, mentre Azione - Italia Viva si gioca tutto alla Camera, nel proporzionale, dove c’è Ettore Rosato, che ha comunque un paracadute in un altro collegio extraregione. Dopo la presentazione delle liste, già oggi le verifiche, poi l’estrazione per i posti sulla scheda. Si parte.