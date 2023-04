Regionali Friuli Venezia Giulia, exit poll: Fedriga al 64,9%, Moretuzzo si ferma al 27,9%. Salvini: «E con questa sono tre»

In base alla seconda proiezione dell'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in Fvg, il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, avrebbe riscosso il 64,9% dei consensi. Il candidato di centrosinistra e principale antagonista, Massimo Moretuzzo, si fermerebbe al 27.9%. Staccati gli altri due candidati, Giorgia Tripoli (4,9%) di Insieme liberi e Alessandro Maran (2,3%) del Terzo polo.

Lo spoglio in diretta

Candidati governatore

Alle 17:05 sono state rilevate 310 sezioni su 1360. Massimiliano Fedriga tocca il 61,21%, seguito da Massimo Moretuzzo al 31,85%. Al terzo posto Giorgia Tripoli con 4,79%, infine Alessandro Maran con 2,62%.

Le liste

Rilevate 347 sezioni su 1360: per la coalizione di centrodestra a sostegno di Massimiliano Fedriga: Fratelli d'Italia 17,58%, Lega Fvg per Salvini Premier 16,91%. Segue lista Fedriga Presidente con 16,86%, Forza Italia Berlusconi per Fedriga 6,31% e Autonomia Responsabile 1,73%. Coalizione di centrosinistra a sostegno di Massimo Moretuzzo: Partito Democratico 17,96%, Patto per l'Autonomia 7,29%, Movimento 5 Stelle 2,63%, Alleanza Verdi Sinistra 2,12%, Slovenska Skupnost 2,08%, Open Sinistra Fvg 1,67%. A fianco di Giorgia Tripoli: Insieme Liberi 4,2%. Per Alessandro Maran: Azione - Italia Viva - +Europa - Renew Europe 2,72%.

Affluenza, dati finali: ha votato il 45%

Alle 15 di oggi, quando quasi tutte le sezioni sono state rilevate (1331 su 1360), alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia ha votato il 45% degli aventi diritto.

I commenti

L'ex governatore Serracchiani: «Rimboccarci le maniche»

Già si è espressa Debora Serracchiani, deputata del Pd ed ex presidente del Friuli Venezia Giulia, che ha fatto i complimenti a Massimiliano Fedriga, aggiungendo poi: «Ora dobbiamo rimboccarci le maniche».

La premier Meloni: «Molto bene il lavoro di Fedriga»

Il presidente del consiglio Giorgia Meloni: «Direi che Massimiliano ha lavorato molto bene in questi anni. Non ho mai preso in considerazione l'ipotesi di una sconfitta».

Loperfido, deputato Fdi: «Complimenti a Fedriga, coalizione più forte»

«Buon lavoro e complimenti a Massimiliano Fedriga per la conferma alla guida della regione Friuli Venezia Giulia. Il risultato schiacciante ottenuto è il riconoscimento del buon lavoro fatto fino ad oggi nell'amministrazione del territorio e anche frutto dell'entusiasmo per quanto sta facendo a Palazzo Chigi il nostro Presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Sono certo che con la nostra leader al Governo ancora più e ancora meglio si potrà fare per la nostra amata regione e per tutto il Paese». Così il deputato pordenonese Emanuele Loperfido.

Il leader della Lega, Salvini

«Dopo le vittorie in Lombardia e Lazio, arriva la terza. Grazie Friuli Venezia Giulia!». Lo scrive sui social Matteo Salvini, leader della Lega postando una foto in compagnia del governatore Fedriga.

Rizzetto, coordinatore di Fdi del Fvg

«E' evidente che il buon lavoro del governo Meloni ha delle ricadute anche sulle elezioni regionali in FVG. Alla vittoria di qualche settimana fa in Lazio e Lombardia fa seguito oggi quella in Friuli Venezia Giulia». Lo ha detto Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro alla Camera e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Friuli Venezia Giulia.

Moretuzzo: «Risultato netto. Complimenti a Fedriga»

«Il risultato è netto. Sapevamo che era una partita complicata. Ce l'abbiamo messa tutta. Ho chiamato Fedriga, gli ho fatto i complimenti e il mio in bocca al lupo per il percorso». Così Massimo Moretuzzo il candidato del centro sinistra e del Movimento 5 Stelle commenta quello che va profilandosi a mano a mano come una vittoria netta del presidente uscente Massimiliano Fedriga. «Massimo Moretuzzo è riuscito in condizioni difficili a tenere unita la coalizione di centrosinistra ed è cresciuto molto - ha commentato la dem Debora Serracchiani, già presidente del Friuli Venezia Giulia. - Lo ringrazio, era una partita non facile ma abbiamo messo in campo una coalizione credibile».Col-ric