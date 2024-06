PORDENONE - Se è vero, come spiegano alcuni analisti a livello nazionale, che il Friuli Venezia Giulia è una sorta di pesce pilota perché, insieme al Nordest, indica le tendenze del futuro politico, allora c’è da dire subito che è arrivata, anzi è stata consacrata, la svolta di Fratelli d’Italia. Il partito della Meloni, infatti, c’era andato vicino già alle scorse regionali del 2023, ma allora la Lega, anzi, il presidente Massimiliano Fedriga con la sua lista comunque di matrice leghista, era riuscita a mantenere le distanze. Questa volta l’onda lunga della Destra non ha avuto nessuno stop e Fratelli d’Italia è primo partito in più di due terzi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.



I COLORI

A questo punto, dopo l’azzurro di Forza Italia che era stato il primo partito a lungo dopo Tangentopoli e dopo il verde della Lega prima di Bossi e poi di Salvini che hanno tappezzato la regione per una decina d’anni, ora tocca al colore della Meloni dipingere municipi e il palazzo regionale. Primo partito con il 34 per cento. Non solo. La provincia di Pordenone dove comanda l’accoppiata Ciriani ministro e Ciriani neo europarlamentare, con il 41.6 per cento è il secondo territorio con la percentuale più alta d’Italia, superato solo dalla provincia di Viterbo che supera il 42.



LA LEGA

Il capitano Salvini in una delle sue conferenze stampe nazionali ha portato come esempio il risultato del Friuli Venezia Giulia dove la “sua Lega” si è fermata al 15 per cento. Un buon risultato a leggere la percentuale nazionale 9 per cento e quella della Circoscrizione Nord Orientale con il 10 per cento, ma decisamente sforbiciata senza pietà se messa a confronto con il risultato dello scorso giugno del 2023, quando si andò alle urne per le regionali. Ebbene, la Lega allora prese il 19 per cento al quale sommare il 17.7 della lista Fedriga. Un 36 per cento con il quale veleggiare. C’è chi parla di tracollo, anche rispetto alle scorse politiche visto che il Carroccio in Regione arrivò al 21 per cento. Insomma, una Lega alle prese con grosse difficoltà che non riesce a rimettersi in carreggiata. Non è da escludere che possano arrivare a breve alcuni scossoni, soprattutto se il Capitato chiederà ai suoi capi sui territori di tirare i fili.



FORZA ITALIA

Se Tajani ha fatto il miracolo a livello nazionale portando il partito Azzurro quasi al 10 per cento e superando la Lega, non gli è riuscita la stessa cosa in Friuli Venezia Giulia. Anzi, le cose sono andate decisamente male. È vero che a livello regionale prende mezzo in punto in più ma è decisamente lontana dal 10 per cento chiesto e programmato dal presidente Tajani. Gli azzurri si fermano al 7.6 per cento in regione, ma non solo non sfondano, ma non riescono neppure ad avvicinarsi al sogno venduto dal leader al bar Posta in campagna elettorale. Sandra Savino arriva terza, con poco più di 10 mila preferenze, ma la presenza dell’ex sindaco di Verona, Flavio Tosi le sbarra la strada, costringendola a restare a casa. Se gli azzurri fossero arrivati al 10 per cento sarebbe scattato il secondo euroseggio.



PARTITO DEMOCRATICO

Quattro punti in più rispetto alle passate regionali e almeno cinque rispetto alle scorse politiche. Il Pd in regione non arriva ai risultati nazionali, resta sotto, ma in ogni caso si consola con una partita che non è stata del tutto negativa, sopratutto sul fronte dei Comuni dove l’onda lunga delle Europee non travolge tutti i Municipi “rossi”. Ora si tratterà di cercare punti di contatto con Alleanza Verdi Sinistra che insieme a Fratelli d’Italia raggiunge il risultato più importante in regione con un 6.1 per cento mai scritto sui taccuini. Avevano il 2 alle passare regionali e il 2.5 alle Politiche. Diventa impensabile, alla luce dei risultati, ritenere che al prossimo turno elettorale nei comuni grossi e per la Regione il Centrosinistra non corra unito cercando la parte più a Sinistra dello schieramento.



CINQUE STELLE

Poca cosa, anche se un sussulto in avanti il Movimento lo ha fatto rispetto alle scorse Regionali quando si fermò al 2.4 per cento. Questa volta il voto europeo lo ha portato al 5.4 per cento, comunque lontano dal 10 per cento nazionale, segno che in regione c’è ancora da costruire parecchi. Per quello che può servire Azione e Stati uniti d’Europa sono rimasti sotto il 4 per cento anche in Friuli Venezia Giulia, mentre entrambi hanno superato il quorum in provincia di Pordenone. Magra consolazione e strategie da rivedere.