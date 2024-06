Dopo una campagna elettorale piuttosto fiacca, senza grossi acuti e soprattutto, almeno a livello regionale, senza grossi confronti con i candidati, oggi si apriranno le urne. Alle 15 di questo pomeriggio, infatti, si potrà andare a votare per le Europee, e in 114 Comuni anche per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.



GRANDE INCOGNITA

Se è vero che i risultati si inizieranno ad avere a tarda notte di domenica, per le Europee, mentre per le amministrative, sono nel pomeriggio di lunedì, c'è già una prima grande incognita. Più che una incognita possiamo parlare di una sorta di spettro, che è quello della poca affluenza alle urne. Se il buon giorno si vede dal mattino, possiamo dire subito che la paura dell'astensionismo ha fondamenta, almeno a vedere come sono andate le cose in Olanda, primo Stato europeo che ha già votato. Ebbene, il numero degli elettori si è fermato al 47 per cento. Come dire che neppure la metà si è recata alle urne.



IL PARAGONE

Dice bene chi afferma che il paragone non regge, prima di tutto perché l'Olanda non è certo un Paese dove la media dei votanti è sempre stata alta, anzi, e poi le urne sono rimaste aperte una sola giornata, contro le due (una e mezza per la verità) che capiterà in Italia. Ma c'è un altro punto che potrebbe giocare a favore di una percentuale quantomeno decorosa: nel Belpaese, infatti, non si vota solo per le Europee, ma in regione, come detto, ci sono 114 Comuni che rinnovano il governo del Municipio, c'è una Regione al voto e comunali importanti come Firenze, Perugia e altre. Insomma, le cose potrebbero andare meglio di quanto le dipingono.



GLI ORARI

Come detto si parte oggi alle 15. Ieri alle 16 sono stati allestiti i seggi, sono state verificate le schede e sono state timbrate. Presidenti di seggio e scrutatori si ritroveranno oggi per riaprire il seggio che resterà disponibile dalle 15 alle 23. Si riapriranno le porte, poi, domenica mattina alle 7 per chiudere definitivamente la parte del voto alle 23. A quel punto partirà in tutte le sezioni lo spoglio delle Europee. C'è subito da dire che sarà una cosa lunga per il semplice fatto che oltre al voto per il simbolo, ci sono da conteggiare sino a 3 preferenze con la possibilità, se non sono alternate correttamente, che almeno due vengano annullate. Facile pensare ai confronti tra i rappresentanti di lista.



GLI ELETTI

In più per avere dati legati alla possibilità che i candidati friulani più accreditati siano stati eletti oppure restino a casa, sarà necessario attendere anche lo spoglio dell'intera Circoscrizione elettorale che comprende oltre al Friuli Venezia Giulia anche il Veneto, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna. Insomma, difficile pensare che prima di lunedì mattina si possa sapere con esattezza chi è stato eletto. Alle 15 di lunedì, invece, saranno spogliate le schede dei 114 Comuni della regione al voto. Per la verità già sabato, ma più probabilmente domenica alla chiusura del seggi, si saprà quanti dei 27 sindaci che corrono contro il quorum avranno superato il 40 per cento dei votanti andati alle urne.



TESSERA ELETTORALE

Chi non ha più timbri disponibili sulla tessera elettorale o non la trova, può recarsi nell'ufficio elettorale del proprio comune per farsene rilasciare un'altra. Meglio evitare di andare all'ultimo momento per non imbattersi in lunghe code.



LA FESTA

Fratelli d'Italia ha chiuso la sua campagna elettorale ieri sera in piazzetta Municipio con il candidato unico del partito per l'intera regione, Alessandro Ciriani. Un saluto alla gente che lo ha aiutato in questa corsa e dita incrociate per l'esito. Con lui gli amici di sempre, da Elena Ceolin a Emanuele Loperfido, ma anche Alberto Parigi e il gruppo comunale. Presente il coordinatore del partito regionale, Walter Rizzetto.