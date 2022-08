FRIULI - Mercoledi prossimo è la data che campeggia in rosso nella maggior parte delle agende dei partiti regionali: a Roma si consegneranno le liste dei candidati o si scioglieranno gli ultimi nodi sui nomi che davvero avranno possibilità di essere eletti. Un passaggio fondamentale, quest’ultimo, perché a seconda del posto in lista ognuno capirà se la sua candidatura è «di servizio» o se è tale da portare in dote un posto in Parlamento. Poi, qualche affinamento per le attribuzioni dei collegi, ma nei partiti si è convinti che a Ferragosto i giochi saranno chiusi. Fatta salva la libertà dell’elettorato, nelle ultime tornate estremamente mobile, con le percentuali che si attribuiscono attualmente ai partiti in campo la squadra dei 12 parlamentari Fvg dovrebbe essere così composta: 3 parlamentari Fdi, 3 leghisti, 3 del Pd e uno di Fi. Sin qui le suddivisioni quasi certe. Restano due caselle da aggiudicare: sono date entrambe al centrodestra in virtù dei resti e in contesa tra Fdi e Lega.



I QUATTRO SENATORI

Se sui numeri c’è una certa sicurezza, sui nomi dei candidati vincenti le voci ancora si rincorrono. Tuttavia, qualche schema c’è. I quattro senatori saranno eletti uno nel collegio uninominale che comprende tutta la regione, e lì pensa di spuntarla il capogruppo uscente al Senato di Fdi Luca Ciriani, e 3 nei collegi proporzionali, dove in posizione utile dovrebbero essere posti Tatjana Rojc per il Pd, senatrice uscente espressione della minoranza slovena; Mario Pittoni, senatore uscente della Lega, vicinissimo a Matteo Salvini e responsabile del dipartimento Scuola del partito, un terreno considerato importante per la raccolta di voti; Emanuele Loperfido, coordinatore provinciale di Fdi. In alternativa il nome di una donna, ancora da decidere.