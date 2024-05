Diciamolo francamente, non ha una oratoria che incanta, ma quello che dice lo capiscono tutti perché è chiaro e va deciso all'argomento. In più ha un'altra caratteristica positiva, sa come tenere il pallino dell'attenzione di chi lo ascolta e poi, uno dei pochi se non l'unico, è venuto a Pordenone e ha parlato di Europa, di quello che serve, di quello che può fare per tutti e del perché è necessario andare a votare. E - ovviamente - dal suo punto di vista, votare Forza Italia. C'era tanta gente ieri al bar Posta in centro a Pordenone ad ascoltare il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, segno che - come lui stesso ha ricordato - sembra che per il partito Azzurro stia soffiando un vento positivo per queste elezioni.



L'OBIETTIVO

«Stiamo scalando questa grande montagna che è il 10 per cento e lo stiamo facendo a passo d'alpino, piano, ma in maniera ferma e continuativa, giorno dopo giorno. Sono certo che ce la faremo, ma abbiamo bisogno di tutti voi. Sento nell'aria un grande entusiasmo intorno a Forza Italia, che poi vedo negli incontri con il numero delle persone che ci sono. Ora, però, dovremo concretizzare nel voto questo entusiasmo e io sono sicuro che andremo meglio della passate Politiche. E se supereremo il 10 per cento - ha spiegato ancora mentre l'entusiasmo continuava a crescere in sala - sono certo che alle prossime Politiche arriveremo al 20 per cento e ci riprenderemo tutto quello che Silvio Berlusconi aveva già raccolto». Già, Silvio Berlusconi. Non è certo mancato un ricordo al fondatore, ma non era un atto dovuto, ma sentito, con il cuore e con l'anima, come è stato sincero l'applauso di tutta la sala quando Tajani , parlando francamente, ha detto che "l'erede di Berlusconi non esiste. L'eredità di Berlusconi siete ognuno di voi, chi attacca i manifesti, chi monta i gazebo , chi va in tipografia a fare i volantini. Questa è l'eredità che ci ha lasciato e noi dobbiamo cercare sempre di onorarla facendo il massimo».



IL VOTO UTILE

Torna in auge nell'incontro con Tajani, il "voto utile". «Un voto che dato a Forza Italia - ha spiegato il capolista del Nordest alle Europee - vale di più, perché Fi fa parte del Ppe che fra tutti i partiti europei è quello più grande. E più sarà pesante la nostra presenza all'interno del Ppe, più saremo in grado di orientare le nostre necessità. L'Europa serve - ha spiegato ancora - perché è una opportunità per tutti. L'Europa difende e protegge il nostro export con la missione a protezione dei mercantili sul canale di Suez e nel Mar Rosso. Sia chiaro, non tutto lo fa bene, come le regole per difenderci dai cambiamenti climatici. Noi sappiamo che è giusto intervenire, ma sappiamo anche che va fatto con gradualità, difendendo i nostri interessi e in maniera pragmatica. Prima si trovano le soluzioni per modificare quello che si deve, poi si modificano le regole».



LA CANDIDATA

Sandra Savino, numero due nella lista per le Europee, è stata la prima a salire sul palco. «È la terza volta che corro per le Europee ed è sempre una fatica, perché il tempo è poco, il lavoro a Roma è tanto (è sottosegretaria al Mef ndr.) e quindi la campagna elettorale la faccio per procura. Ma ho trovato amiche che mi danno una mano e che mi aiutano tantissimo. Ricordo la campagna del 2019, quando il clima non era certo positivo. Allora mi chiamò Berlusconi, mi prese da parte e mi disse: "Non mi mollare adesso". E come potevo farlo. Io ho sempre nel cuore il mio presidente». Al bar Posta per l'arrivo del capo Azzurro, era presente l'intero stato maggiore di Forza Italia, i tre consiglieri regionali con il capogruppo Andrea Cabibbo, l'assessore Riccardo Riccardi, sindaci e consiglieri comunali. C'era pure Stefania Craxi. Su tutti Franco Dal Mas, che ha seguito passo dopo passo tutta la manifestazione cercando di fare in modo che tutto fosse perfetto. C'è pure riuscito.