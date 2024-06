PORDENONE/UDINE - Il centrodestra per prendere il decisivo sopravvento e dare l'ultimo scossone iniziato già da almeno due turni elettorali. Il Centrosinistra per cercare una riscossa che manca da almeno due lustri e che l'ha portato ad essere decisamente sotto. È tutta qua politicamente la sfida nei 114 comuni del Friuli Venezia Giulia che domani, 8 giugno, e domenica, andranno al voto affiancando la corsa per le elezioni europee.

COMUNI PICCOLI

Sarà anche vero che da un punto di vista politico questa tornata elettorale non contiene capoluoghi di provincia e quindi ha decisamente un valore politico meno forte, ma è altrettanto vero che si tratta di numeri che fanno massa nel conteggio delle roccaforti che saranno appannaggio di Destra e Sinistra. Ed è proprio per questo che la sfida diventa significativa, per il peso specifico che alla fine avranno i territori nei confronti di altri enti di secondo e terzo grado, come la consulta dei sindaci per la sanità, gli Ambiti, la capacità di organizzarsi (politicamente s'intende) a favore o contro la maggioranza regionale nel caso di grandi opere o decisioni da assumere. Insomma, il voto di domani e domenica per il territorio è importante ed anche se è passato un po' in sordina, i risultati sono attesi per almeno tre motivi.

IL TREND

Il primo motivo che politicamente è interessante è capire se il trend in salita del centrodestra è terminato, oppure continuerà ancora. Il picco più alto, per quanto riguarda i Municipi, lo si è avuto con le scorse regionali e se a Udine il sindaco De Toni, non avesse rotto l'incantesimo del centrodestra, oggi tutti i capoluoghi sarebbero in mano al tris d'assi, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il secondo aspetto è legato, invece, alla possibilità del centrodestra, nel caso dovesse vincere i Municipi a mani basse, di avere in mano il dominio praticamente incontrastato dei territori regionali, isolando (sempre politicamente), quindi, Udine e quella quindicina di Comuni che resterebbero in mano al Pd e al centrosinistra. Ultimo, ma non certo meno importante, se invece il Centrosinistra dovesse iniziare una rimonta, oltre a stabilire regole diverse e meno accondiscendenti con la maggioranza regionale, si aprirebbe una nuova prospettiva per i prossimi appuntamenti sui territori, con un'aria diversa, a cominciare proprio da Pordenone nel caso in cui Alessandro Ciriani dovesse andare a Bruxelles. In quel caso, infatti, il capoluogo del Friuli Occidentale dovrà andare al voto il prossimo anno, presumibilmente a giugno, con molte più incognite per il centrodestra.

LA MAPPA ATTUALE

Come detto da almeno due lustri (ma il decollo era iniziato prima), il centrodestra ha rosicchiato parecchi municipi a centrosinistra che, almeno sul territorio, aveva sempre tenuto alte le bandiere, sopratutto in alcune aree specifiche della regione. È pure vero che in particolare nei Comuni più piccoli è sempre complicato individuare se chi partecipa alle elezioni è collocato all'interno di una polo o dell'altro, capita spesso di vedere nella stessa lista in un paese rappresentanti di orientamenti politici diversi. In ogni caso nei 114 Comuni che andranno al voto, almeno 63 sono governati da sindaci e maggioranze che in un modo o nell'altro fanno riferimento al centrodestra. Al centrosinistra, invece, in mano sono rimasti 38 Comuni, decisamente la parte minore e - salvo una o due eccezioni - anche quelli più piccoli. Ci sono infine tredici municipi che sono governati dal commissario regionale o da maggioranze che effettivamente non hanno alcun legame con nessuno dei due poli politici.