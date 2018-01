Elezioni, ecco le liste ammesse al voto in Friuli: tre sono state respinte

di E.B.

TRIESTE - Disco verde dalladel Tribunale di Trieste a 22 liste per la Camera dei deputati e 20 per il Senato della Repubblica: le rispettive candidature politiche sono state così ammesse al voto del 4 marzo. Per quanto riguarda laalle liste di Casapound Italia, Per una sinistra rivoluzionaria, Il Popolo della famiglia, Movimento 5 stelle, Liberi e uguali, Movimento politico Patto per l'autonomia, Potere al popolo, Italia agli italiani, Partito valore umano, Civica popolare Lorenzin, Noi con l'Italia-Udc, Lega Nord, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Movimento politico Forza Italia, +Europa con Emma Bonino-Centro democratico, Blocco nazionale per le Liberta', Partito democratico, Italia Europa insieme, 10 Volte Meglio, Lista del popolo per la Costituzione, Mir Italia e la lista civica Siamo. Respinte le liste diper mancanza del numero minimo di valide sottoscrizioni di presentazione. Affollata anche lache vede in campo Casapound Italia, Per una sinistra rivoluzionaria, Il Popolo della famiglia, Movimento 5 stelle, Liberi e uguali, Movimento politico Patto per l'autonomia, Potere al popolo, Italia agli italiani, Partito valore umano, Civica popolare Lorenzin, Noi con l'Italia-Udc, Lega Nord, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Movimento politico Forza Italia, +Europa con Emma Bonino-Centro democratico, Partito democratico, Italia Europa insieme, Lista del popolo per la Costituzione, Rinascimento Mir e Siamo. Respinte, invece, le liste die di Fronte friulano che ha annunciato l'intenzione di fare ricorso al Tar.