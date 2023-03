Al Gazzettino il primo confronto tra candidati: questa mattina in diretta Facebook le risposte alle vostre domande

SACILE - L'appuntamento è per le 12.30 quando al secondo piano di piazzetta Cavour a Pordenone, nella redazione del Gazzettino, si confronteranno gli aspiranti primi cittadini di Sacile. Quello organizzato dal nostro giornale è il primo confronto pubblico su idee e temi della campagna elettorale della città in riva al Livenza. Oltre ai candidati sindaci ad essere protagonisti potrete essere anche voi lettori e le vostre domande. Parte del confronto, il cui resoconto sarà riportato nel giornale di domani, potrete seguirlo in diretta Facebook sulla pagina del Gazzettino. Ci sarà anche la possibilità di inviare, tramite la piattaforma, le domande che saranno selezionate dalla redazione e sottoposte ai candidati.



LA CORSA

Patrizia Del Col (Partito Democratico, Sacile partecipata e sostenibile); Carlo Spagnol (Viva Sacile - Forza Italia - Fratelli d'Italia - Lega - Sacile civica); Anna Piemontese (Laboratorio 33077); Mario Modolo (Libera Sacile) e Giampaolo Grolla (Terzo Polo) avranno lo stesso tempo a disposizione per rispondere alle domande e per presentare le loro ricette per il governo della città nei prossimi cinque anni. Visioni, idee, progetti concreti.



LE REGOLE

Nessuno conosce in anticipo le domande che, in ogni caso, verteranno sui temi d'attualità che animano e hanno animato il dibattito cittadino. Il futuro dell'ospedale, la viabilità, il traffico, l'inquinamento, le possibili aggregazioni e cooperazioni tra enti, la tutela del patrimonio storico. I servizi per gli anziani. E poi, ovviamente, sarà importante scoprire la visione di città dei prossimi anni. Quale strada vorranno far imboccare a Sacile gli aspiranti sindaci per permettere al Giardino della Serenissima di tornare un punto di riferimento non solo della provincia di Pordenone ma dell'intero quadrante che collega il Veneto al Friuli Venezia Giulia.



IL PUNTO DI ROTTURA

Tutti gli aspiranti primi cittadini nelle scorse settimane hanno sottolineato che l'obiettivo è la discontinuità rispetto al passato. L'obiettivo è guardare avanti, ripartire più forti di prima. Ricominciare a guardare avanti.

L'appuntamento è per le 12.30 nel vostro cellulare o sulle pagine del giornale di domani. Con spunti e riflessioni sulla città di domani, chiunque sia il primo cittadino.