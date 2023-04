Udine e Sacile: i soli due Comuni con più di 15mila abitanti in cui si vota oggi e domani e anche i due centri che potrebbero tornare alle urne il 16 e il 17 aprile se nessuno dei candidati sindaco raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti espressi al primo turno. Sono 98 i seggi a Udine e 20 a Sacile. Si vota fino alle 23. Domani apertura delle urne alle ore 7 e chiusura alle 15. Lo spoglio comincerà dopo che sarà concluso quello per le elezioni del presidente della Regione. Nei giorni delle elezioni gli uffici comunali restano aperti per tutta la durata delle operazioni di voto, al fine di assicurare il rilascio delle tessere elettorali.



I CONSIGLI

A Udine, si vota per eleggere 40 consiglieri e la Giunta comunale potrà avere al massimo 11 persone. Nel capoluogo friulano i seggi aperti sono 98, per permettere l’espressione di voto a 37mila 681 uomini e 42mila 969 donne, per complessivi 80.650 aventi diritto su una popolazione di 98mila 287 abitanti. Sono 6.854 i votanti iscritti all’Aire, cioè l’anagrafe degli italiani residenti all’estero. Nel capoluogo friulano gli elettori hanno a disposizione per la scelta 4 candidati a sindaco – Pietro Fontanini, Alberto Felice De Toni, Stefano Salmè e Ivano Marchiol – per complessive 14 liste. Pietro Fontanini, sindaco uscente, si presenta con Identità civica, Lega, Fontanini Sindaco, Udc, Fdi e Fi; Alberto De Toni ha con sé Avs, Terzo Polo (Azione e Italia Viva), De Toni sindaco e Pd; Stefano Salmè Liberi elettori; Ivano Marchiol è sostenuto da M5S, Udine città futura e Spazio Udine.



A SACILE

A Sacile si vota in 20 seggi, per complessivi 17.684 aventi diritto su una popolazione di 19.897 persone. Gli iscritti all’Aire sono 2.469. I votanti sono composti da 8.609 uomini e 9.075 donne. Nel centro pordenonese la sfida è a cinque e, cioè, tra Anna Piemontese, Giampaolo Grolla, Mario Modolo, Carlo Spagnol e Patrizia Del Col. Le liste a sostegno dei candidati nel complesso sono sette. Anna Piemontese è sostenuta da Laboratorio 33077; Giampaolo Grolla da Grollo per Sacile competenza e coraggio; Mario Modolo da Libera Sacile; Carlo Spagnol da Lega con Civica Sacile in un’unica lista, Fdi e Fi e Viva Sacile insieme sotto un unico simbolo; Patrizia Del Col è candidata con il Pd. A Udine e Sacile, inoltre, è possibile il voto disgiunto, ossia mettere una croce sul sindaco e votare una lista non a lui collegata.



GLI ALTRI COMUNI

Si vota anche in altri 22 Municipi. Brugnera (9.254 abitanti, si eleggono 16 consiglieri); Cavasso Nuovo (1.606 abitanti, 12 consiglieri); Faedis (3.014 abitanti, 16 consiglieri); Fiume Veneto (11.486 abitanti, 20 consiglieri); Fiumicello Villa Vicentina (6.408 abitanti, 16 consiglieri); Fogliano Redipuglia (3.052 abitanti, 16 consiglieri); Forgaria nel Friuli (1.826 abitanti, 12 consiglieri); Gemona del Friuli (11.141 abitanti, 20 consiglieri); Lauco (784 abitanti, 10 consiglieri); Martignacco (6.796 abitanti, 16 consiglieri); Polcenigo (3.176 abitanti, 16 consiglieri); Sacile (19.897 abitanti, 24 consiglieri); San Daniele del Friuli (8.072 abitanti, 16 consiglieri); San Giorgio della Richinvelda (4.530 abitanti, 16 consiglieri); Sauris (419 abitanti, 10 consiglieri); Sequals (2.221 abitanti, 12 consiglieri); Spilimbergo (11.902 abitanti, 20 consiglieri); Talmassons (4.144 abitanti, 16 consiglieri); Tavagnacco (14.262 abitanti, 20 consiglieri); Treppo Ligosullo (784 abitanti, 10 consiglieri); Valvasone Arzene (3.967 abitanti, 16 consiglieri); Vito d’Asio (818 abitanti, 10 consiglieri); Zoppola (8.419 abitanti, 16 consiglieri comunali).