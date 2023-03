ZOPPOLA - Due candidati dovranno convincere quanti tra i circa 8 mila elettori si recheranno al voto il 2 e 3 aprile per scegliere il prossimo sindaco di Zoppola. Una sfida inedita: sulla scheda elettorale ci saranno i nomi dai candidati a sindaco Antonello Tius, assessore uscente, ed Ernesto Zanet, medico dirigente. Il candidato Tius, sostenuto dalle civiche "Un Comune per Tutti" (civica di ispirazione centrosinistra) e "Lista Cardente" (civica di ispirazione di centrodestra, che ha pieno sostegno di Fratelli d'Italia) in queste ore di inizio campagna elettorale ufficiale annuncia la sua linea di azione. «Credo nella buona politica, quella fatta di dialogo, dedizione e rispetto delle istituzioni e dei cittadini. Sono stato scelto come candidato sindaco da parte delle forze politiche di maggioranza per la mia pluriennale esperienza in campo politico - amministrativo, che mi ha portato ad affrontare anche sfide difficili che hanno coinvolto il comune negli ultimi anni». Poi annuncia: "Proseguiremo nell'impegno di rendere Zoppola più moderna".



L'AVVERSARIO

Il candidato Zanet, sostenuto dalla lista unica "Ernesto Zanet sindaco" (espressione delle liste di Autonomia responsabile e Lega), è medico oncologo, residente a San Vito al Tagliamento. La sua è una lista le cui componenti "si riconoscono nel centrodestra. Il Comune oggi è troppo distante dai cittadini: ci devono essere più servizi puntuali per gli anziani, la macchina amministrativa deve essere più smart, anche nel cercare di trovare sussidi per i cittadini e darne comunicazione". Come in altri paesi, anche a Zoppola dunque il centrodestra si presenta al voto diviso. Diversi i temi importanti della campagna elettorale: se è in via di risoluzione la vicenda di Prà di Risi in tema di espropri, certamente la prossima amministrazione dovrà pensare al rilancio dell'area industriale/artigianale per attrarre nuovi imprenditori.



IL SITO

Altro tema è poi la riqualificazione dell'ex sito produttivo dell'Ideal Standard, candidato a diventare un importante snodo movimentazione merci. Da qui la necessità di un potenziamento infrastrutturale della strada statale 13 Pontebbana. E poi occhio ai centri storici: hanno necessità di essere ripresi per dare nuovo impulso. Da più voci inoltre si chiede di rivitalizzare il commercio di quartiere.