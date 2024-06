Elezioni amministrative in Friuli VG, quorum battuto: primi 26 sindaci nei piccoli comuni

PORDENONE-UDINE - Il Friuli occidentale ha già i suoi primi tre sindaci: a Cavasso Nuovo, Morsano al Tagliamento e Tramonti di Sotto già nel tardo pomeriggio di ieri è stato raggiunto il quorum permettendo a Michele Bier, Elena Maiolla e Giampaolo Bidoli di festeggiare virtualmente ben prima dell'apertura ufficiale delle urne per lo scrutinio, che per le amministrative inizierà solo alle 14 di oggi.

In provincia di Udine, invece, i nuovi sindaci "virtuali" sono 23, come riportato nell'articolo sotto. L'affluenza media per le Amministrative è stata del 53 per cento. Alle Europee, in Friuli, si è fermata ad un dato inferiore.

IL RISULTATO

In realtà, c'è ancora una formalità. Per rendere esecutiva la nomina, serve avere il 50% più uno delle preferenze di quelli che hanno votato, ma appare da scenario lunare l'ipotesi che centinaia di cittadini si siano recati alle urne unicamente per invalidare la loro scheda. «Verso le 16.30 è stato raggiunto il quorum del 40% degli aventi diritto al voto, esclusi gli iscritti all'Aire. Ciò consente alla nostra unica lista "Insieme siAmo Cavasso e Orgnese" di poter essere eletta. Questo risultato ci rincuora e ci rende felici, soprattutto perché potremo garantire una nuova amministrazione ad un Comune che in un anno ha subito ben due crisi amministrative, con conseguenti commissariamenti»,, ha fatto sapere Michele Bier, appena appresa la notizia dell'elezione virtuale. «Ora attendiamo di conoscere l'esito dello spoglio, perché c'è da superare anche il secondo quorum del 50% delle schede valide - ha precisato -. Confidiamo, però, in un esito positivo, perché abbiamo la percezione che, oltre a noi, anche la maggioranza dei cittadini di Cavasso auspichi l'insediamento di una amministrazione stabile, che possa ridare slancio alle attività, ai servizi, alle iniziative in favore della comunità. Non sono mancate le persone, fortunatamente una minoranza, che in questa campagna elettorale hanno sperato che non si raggiungesse il quorum, promuovendo l'astensionismo. Le ragioni che hanno animato queste persone a noi non sono comprensibili, considerato che un ulteriore commissariamento dell'ente si rivelerebbe molto sfavorevole per l'intera comunità. Dobbiamo quindi ringraziare di cuore la maggioranza dei cittadini che invece ha compreso la gravità del momento e con grande senso di responsabilità e dovere civico si sono recati alle urne, consentendo la possibilità di un nuovo governo al paese. Se supereremo anche il secondo quorum, ci metteremo subito al lavoro, nella consapevolezza che avremo moltissimo lavoro da fare. Faremo il possibile per non deludere le loro aspettative e la fiducia che ci hanno riposto. L'impegno e la determinazione non ci mancano, così pure competenze e le esperienze, ma la sfida non si limiterà tra le mura del municipio, ma richiederà il coinvolgimento e il sostegno di tutti i cittadini», ha concluso Bier.

MONTAGNA E BASSA

«Al netto della scaramanzia e dell'obbligo di attendere i dati ufficiali anche sulle preferenze espresse, con la conseguente nomina, si può già dire che siamo felici per il risultato e che la gente abbia compreso la difficoltà del momento - le parole di Bidoli -. Una sola lista era successo soltanto 25 anni fa, quando è cominciata la mia esperienza di amministratore, e anche quella volta è andata bene. Se ci saranno le X necessarie, ci metteremo subito al lavoro. Non sarò io a nominare le persone che faranno parte dell'esecutivo ma lo decideremo insieme. Tutti quelli che fanno parte del gruppo hanno le capacità. Ma a parte la politica interna, una delle cose importanti sarà capire nel contesto sovracomunale se riusciremo a rafforzare alleanze e collaborazioni perché da soli non si va da nessuna parte". Votata alla cautela, invece, la morsanese Elena Maiolla: «L'adrenalina è a mille - ha detto - ma Morsano è un paese difficile. Forse non mi rendo ancora conto dell'impresa, ma voglio aspettare l'ufficialità. Sono scaramantica».