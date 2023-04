Amministrative in Friuli Venezia Giulia, Sauris ha già il sindaco. Ecco tutti i risultati dei Comuni in diretta

Si sono chiuse alle 15 di oggi, lunedì 3 aprile, le urne in Friuli Venezia Giulia. Ora si procederà con lo spoglio delle schede per l'elezione del presidente della Regione per proseguire poi con lo scrutinio delle amministrative. In tutto 24 i Comuni che oggi rinnoveranno sindaco e consiglio.

Sauris

L'obiettivo per questo comune è stato raggiunto. Superato il quorum, a Sauris ha votato più del 50% dei cittadini. Eletto quindi il sindaco Alessandro Colle.