Amministrative in Fvg, 24 comuni al voto. Liste e candidati in corsa per la poltrona di sindaco

Si è chiusa alle ore 12 di oggi, martedì 28 febbraio, la presentazione delle liste elettorali dei comuni chiamati al voto i prossimi 2 e 3 aprile. In quelle due date in Friuli Venezia Giulia si procederà all'elezione di 24 sindaci e dei rispettivi consigli. Tra i comuni più grandi al voto, Udine e Sacile, con popolazione superiore ai 15mila abitanti, quindi soggetti a eventuale ballottaggio del 16 aprile.

Udine e provincia

A Palazzo d'Aronco è sfida a quattro. Torna in corsa per guidare la città di Udine il sindaco uscente Pietro Fontanini, sostenuto da cinque liste (Fontanini Sindaco, Identità civica, Lega Fvg per Salvini premier, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni e Unione di Centro), che si scontrerà con Stefano Salmè (Liberi Elettori IO AMO UDINE), Alberto Felice De Toni (Partito democratico, Azione-Italia Viva, Renew Europe, De Toni sindaco, Alleanza Verdi e Sinistra) e Ivano Marchiol (Spazio Udine - Ivano Marchiol sindaco).

Oltre al capoluogo sono 11 le amministrazioni nel territorio udinese che il prossimo aprile rinnoveranno i propri consigli, alcuni arrivati a scadenza di mandato, altri, invece, si preparano per elezioni anticipate.

Gara a due a Faedis con i candidati Luca Balloch (Luca Balloch Sindaco - Cambiamo insieme, Luca Balloch Sindaco - Fedriga presidente) e Carla Fioritto (Lista Intesa e Lista Civica Faedis Futura). Stessa storia per Gemona del Friuli, che vede da una parte Roberto Revelant (Gemona Attiva), dall'altra Sandro Venturini (Progetto per Gemona). Fiumicello Villa Vicentina in tre si sono presentati per la poltrona di sindaco: in campo Gianni Rizzati (Civica Fare Insieme), Alessandro Dijust (Noi siamo Fiumicello Villa Vicentina, Vivi Fiumicello Villa Vicentina) e Franco Matiussi (Lista Matiussi). Sarà duello nei comuni di Lauco, Martignacco e San Daniele del Friuli. Nel primo se la giocano Kascy Cimenti (Uniti per la nostra gente), Stefano Adami (Crescita Comune), mentre a Martignacco Mauro Delendi (Insieme per la comunità, L'arca di Delendi, Continuità e futuro, lista civica, Tocca a noi) se la vedrà con Daniele Tonino (Fratelli d'Italia, Tonino sindaco). Due candidati, ognuno con tre liste a San Daniele del Friuli, con Pietro Valent (Lega Presidente - Valenti sindaco, Lista Valent Sindaco - Fedriga Presidente, Viviamo San Daniele - Valent sindaco) e Alessandra Buttazzoni (San Daniele bene comune con BUTTAZZONI, OBIETTIVO SAN DANIELE 2023, SiAMO SanDaniele). Al voto anche Tavagnacco, dove a contendersi la poltrona di primo cittadino sono Giovanni Cucci (Vivere Tavagnacco, Lista intesa per Tavagnacco, Autonomia e identità - Tavagnacco Civica) e Talita Botto (Tavagnacco Futura - Città del Benessere, Lista civica Progetto Tavagnacco). Per Forgaria nel Friuli e Sauris solo un candidato, che per risultare eletto dovrà raggiungere il quorum del 50%+1. Ad ambire alla fascia tricolore di Forgaria Pierluigi Molinaro (Per il Bene Comune), mentre a Sauris è Alessandro Colle (Realizzahre). Sarà partita a due sia per il comune di Treppo Ligosullo con Marco Plazzotta (Un pais Treis Tors) e Mauro Moro (Uniti per Treppo Ligosullo) che per Talmassons, dove scendono Fabrizio Pitton (Punto di incontro, Forza Talmassons e Per Talmassons) e Beppino Turco (Lista Civica presente per Talmassons).

Nella provincia di Pordenone

Per Sacile la storia si fa diversa. Cinque in tutto i candidati in gara, tra cui il sindaco uscente Carlo Spagnol, sostenuto da un centrodestra unito e ripartito in tre liste (Fratelli d'Italia Viva Sacile - Forza Italia, Lega Sacile Civica). Ad ambire al ruolo di guida della città affacciata al Livenza anche Patrizia Del Col (Partito democratico, Sacile partecipata e sostenibile), Anna Piemontese (Laboratorio 33077), Mario Modolo (Libera Sacile) e Giampaolo Grolla (Terzo Polo - Grolla per Sacile).

Nel territorio pordenonese si parte da Brugnera, dove si è alzata solo una mano per la candidatura a sindaco, per la precisione, quella di Michele Sassu, con la lista Brugnera al centro. Presenti in questa tornata elettorale anche Cavasso Nuovo e Polcenigo. Per il primo la contesa è tra Francesco Longo (SiAmo Cavasso Nuovo e Orgnese, Cavasso e Orgnese - Obiettivo comune) e Silvano Romanin (Continuità per Silvano Romanin Sindaco), mentre per il secondo Marco Perut (POLCENIGO FUTURA Il borgo e le frazioni) sfiderà Antonio Del Fiol (INSIEME PER Polcenigo; Viva Polcenigo, il valore dell'esperienza; POLCENIGO PER TUTTI, Movimento civico). Gara a tre a Fiume Veneto, dove il centrodestra si divide tra Manuel Giacomazzi (Fratelli d'Italia per Giacomazzi sindaco, Fiume 2.0) e Jessica Canton (Flumen, Lega Fvg per Salvini Premier). In gara con i due anche Annalisa Parpinelli (Fiume Futura - Annalisa Parpinelli sindaco, Alternativa Insieme - Parpinelli sindaco, Fiume democratico). Rinnovo dell'amministrazione anche per San Giorgio della Richinvelda, che offre doppia scelta con Michele Leon (Radici e Futuro) e Giovanni De Bedin (Impronta e sviluppo). In tre a Sequals, dove alla fascia tricolore guardano Giampiero Blarasin (Comune di Sequals, Impegnamoci insieme), Marco De Lillo (Progetto Comune - De Lillo sindaco) ed Enrico Odorico (Democrazia Civica). Corre da solo invece a Spilimbergo Enrico Sarcinelli (Alleanza Civica Spilimbergo, Lega Salvini Premier, Fratelli d'Italia e Moderati per Spilimbergo - Forza Spilimbergo). Alle urne anche gli elettori dei comuni di Valvasone Arzene e Vito d'Asio. Fulvio Avoledo (uniti viviamo Valvasone Arzene) contro Luisa Forte (Insieme per Valvasone Arzene) per il primo, Marco Ziani (Terra Viva), Vincenzo Manelli (Civica per la comunità - Vincenzo Manelli sindaco) e Dino Marcuzzi (Uniti per il Bene comune) per il secondo. Si rinnova anche il governo cittadino di Zoppola, con la sfida tra Ernesto Zanet (Zanet sindaco) e Antonello Tius (Lista Cardente - Zoppola, Un Comune per tutti con Antonello Tius).

Nell'Isontino

Cambio alla guida comunale anche per Fogliano Redipuglia, dove Cristiana Pisano (Uniti per il Paese, Lega Fvg) se la vedrà con Massimo Muset (CAMBIAMENTO per una Fogliano Redipuglia VINCENTE).