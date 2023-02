Primo giorno ieri per la presentazione delle liste dei candidati sindaci e dei candidati ai consigli comunali. Oggi alle 12 si chiuderà definitivamente la possibilità di presentare i nomi, poi ci saranno le verifiche per capire se l'intera procedura e i documenti a corredo sono a posto.



BRUGNERA

Per quanto riguarda la zona del mobile l'unico comune chiamato al rinnovo delle cariche amministrative è Brugnera: sarà un remake del duello di cinque anni fa, quando Renzo Dolfi (centrodestra unito) ebbe la meglio su Michele Sassu, che anche in questa circostanza si presenta alla guida di una lista civica, senza alcun partito, e che già ieri ha depositato la propria candidatura.



SPILIMBERGO

La giornata di ieri ha permesso di sgomberare i dubbi nel centrosinistra di Spilimbergo: come aveva chiesto, Leonardo Soresi sarà il candidato di una coalizione composta dal Partito Democratico e da un raggruppamento civico. Sfiderà l'uscente Enrico Sarcinelli, a capo del centrodestra che da qualche mese si è riunificato dopo che alle elezioni del 2018 la Lega era andata da sola. Saranno quattro le liste in suo appoggio tra politiche e civiche di area.



SAN GIORGIO

Tutto già definito a San Giorgio della Richinvelda, dove da tempo si sapeva che la sfida sarebbe stata tra l'uscente Michele Leon (unico primo cittadino ad ambire al terzo mandato) e il neofita Giovanni De Bedin: entrambi hanno rotto gli indugi già ieri consegnando le relative liste. In quella di Leon spicca la riconferma dell'intera giunta municipale attualmente in carica, e di gran parte del gruppo che di presentò alle scorse elezioni.



SEQUALS

Operazioni di consegna terminate anche a Sequals, dove sarà una sfida a tre tra l'uscente Enrico Odorico e gli sfidanti Gianpiero Blarasin e Marco De Lillo. Sarà una gara all'ultimo voto, anche perché riemergeranno antichi e recenti conflitti relativi al governo del paese. Blarasin - già sindaco per due mandati alla fine degli anni Novanta - fu l'assessore che nel 2012 fece cadere la prima amministrazione di Odorico. Tra le fila di De Lillo, referente locale di Fratelli d'Italia, spicca invece la presenza del vicesindaco uscente attuale, braccio destro di Odorico, Francesco Bombasaro: una vita spesa in seno al Partito Democratico locale di cui è stato anche segretario.



CAVASSO

Non ha perso tempo nemmeno l'avvocato Francesco Longo, che ieri si è affrettato a consegnare la propria candidatura a sindaco di Cavasso, appoggiato da ben due liste in cui spicca l'ex primo cittadino per due mandati e attuale consigliere regionale del Polo liberale Emanuele Zanon. Alla consultazione parteciperà anche il sindaco uscente Silvano Romanin, sfiduciato poche settimane fa dalla sua stessa maggioranza.



VITO D'ASIO

Completa il quadro della montagna pordenonese la Cenerentola in fatto di abitanti: a Vito D'Asio si torna alle urne esattamente un anno dopo che non era stato raggiunto il quorum, circostanza che aveva provocato la nomina di un commissario straordinario. Se lo scorso anno si presentò ai nastri di partenza soltanto Luciano Cedolin, questa volta in un paese in cui storicamente vanno a votare tra le 350 e le 400 persone si sono presentati tre candidati. La sfida sarà dunque tra lo storico vicesindaco di Piero Gerometta, Tino Marcuzzi, una new entry dell'amministrazione valligiana come Marco Ziani, mentre lo sfidante Vincenzo Manelli a 78 anni ha deciso di ripresentarsi. In ogni caso, lo spettro di un secondo commissariamento consecutivo è già stato esorcizzato grazie alla presenza dei raggruppamenti che hanno protocollato le liste.