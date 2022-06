Amministrative 2022 in Friuli: ecco i sindaci eletti nei comuni senza ballottaggio. Colussi vince a Casarsa, Cescon a Prata

Via allo spoglio per eleggere i sindaci e i nuovi consigli comunali nei comuni sotto i 15mila abitanti del Friuli Venezia Giulia. Ecco i primi cittadini eletti.

TAIPANA

Alan Cecutti, appoggiato dalla lista "Noi, il fiume e la montagna" è stato confermato sindaco del Comune di Taipana con 253 voti, pari all'88,15 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Sonia De Simon (Taipana Futura) con l'11,85 per cento dei voti (34).

SAN CANZIAN D'ISONZO

Claudio Fratta, appoggiato dalle liste Sinistra Ambiente Solidarietà, Partito Democratico, Insieme con Claudio Fratta, è stato confermato sindaco del Comune di San Canzian d'Isonzo con 1.212 voti, pari al 49,23 per cento delle schede valide.

NIMIS

Giorgio Bertolla, appoggiato dalle liste Nimis al Centro, Uniti per Nimis, è stato eletto sindaco del Comune di Nimis con 656 voti, pari al 53,03 per cento delle schede valide.

POCENIA

Debora Furlan, appoggiata dalle liste Insieme per la Rinascita, Energia Giovani, è stata eletta sindaco del Comune di Pocenia con 615 voti, pari al 50,74 per cento delle schede valide.

TARVISIO

Renzo Zanette, appoggiato dalle liste Insieme per Tarvisio Zanette sindaco, Fratelli d'Italia - Vivi Tarvisio e Lega Salvini Premier - Prima Tarvisio!, è stato confermato sindaco del Comune di Tarvisio con 1.452 voti, pari al 65,38 per cento delle schede valide.

TRICESIMO

Giorgio Baiutti, appoggiato dalle liste Insieme per Tricesimo Baiutti sindaco e Innova Tricesimo con Baiutti sindaco, è stato confermato sindaco del Comune di Tricesimo con 2.310 voti, pari al 73,61 per cento delle schede valide.

SAGRADO

Marco Vittori, appoggiato dalla lista Lista Civica Agire comune con Marco Vittori è stato confermato sindaco del Comune di Sagrado con 983 voti validi.

PAGNACCO

Laura Sandruvi, appoggiata dalle liste Il Nostro Comune, Intesa Democratica Lista Civica per Laura Sandruvi Sindaco, è stata eletta sindaco del Comune di Pagnacco con 1.528 voti, pari al 64,61 per cento delle schede valide.

CASARSA

Claudio Colussi, appoggiato dalle liste Centro destra per cambiare, Lista civica Il Comune del fare, è stato eletto sindaco del Comune di Casarsa della Delizia con 2.193 voti, pari al 62,82 per cento delle schede valide.

CLAUZETTO

Giuliano Cescutti, appoggiato dalla lista Clauzetto vivrà, è stato eletto sindaco del Comune di Clauzetto con 167 voti, pari al 73,57 per cento delle schede valide.

DUINO AURISINA

Igor Gabrovec, appoggiato dalle liste Per il Golfo za zaliv-Verdi Zeleni, Partito Democratico, Partito della Rifondazione Comunista e Squadra in Comune/Zdruzena Ekipa, è stato eletto sindaco del Comune di Duino Aurisina/Devin Nabrežina con 2.045 voti, pari al 51,45 per cento delle schede valide.

PRATA

Katia Cescon, appoggiata dalle liste Lega per Salvini Premier Cescon Sindaco, Insieme per Prata, è stata eletta sindaco del Comune di Prata di Pordenone con 1.641 voti, pari al 47,46 per cento delle schede valide.