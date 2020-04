PORCIA - Dopo aver formalizzato la richiesta al prefetto di Pordenone (dalla commissione prefettizia proprio nelle ultime ore è arrivato il via libera) per poter riavviare la produzione, Electrolux ha ricevuto il sì formale e si appella alle autorità nazionali per illustrare una situazione che rischia di essere molto pesante se la ripartenza del gruppo dovesse tardare. La multinazionale degli elettrodomestici – le cui fabbriche italiane oltre a Porcia anche Susegana, Forlì e Cerreto d’Esi, sono ferme dallo scorso 23 marzo – chiede una ripartenza prudente delle attività anche al fine di tutelare la presenza futura dei siti produttivi proteggendo gli investimenti fatti fino a oggi e per la salvaguardia delle migliaia di posti di lavoro.

SI TEMONO RITARDI

A scendere in campo per chiedere un riavvio nel pieno rispetto delle garanzie sanitarie sono direttamente i vertici di Stoccolma, oltre al presidente e ad di Electrolux Italia Ernesto Ferrario. Nel frattempo la società sta lavorando con i vertici del sindacato nazionale dei metalmeccanici a un protocollo di sicurezza nelle fabbriche (l’accordo sul vademecum potrebbe essere raggiunto già nelle prossime ore) che prevede una serie di misure e accorgimenti sull’utilizzo dei dispositivi di protezione che vanno anche oltre il protocollo nazionale siglato dalle parti sociali con il governo lo scorso 14 marzo. Tra le altre misure – sulla base volontaria – potrebbero essere previsti anche i test sierologici (per quanto riguarda il sito di Porcia in collaborazione con il Burlo Garofolo di Trieste) in modo da garantire una sorta di “patente di immunità” al virus per i lavoratori. L’APPELLO DI STOCCOLMA

In funzione della riapertura dei negozi di elettrodomestici la multinazionale ha la necessità di riavviare la produzione. «La società si prepara alla riapertura – sottolinea Jonas Samuelson, presidente e Ceo di Electrolux – ed è essenziale per noi dell’industria dell’elettrodomestico riprendere la produzione. Seppure con grande attenzione verso la salute e sicurezza dei nostri lavoratori. Si tratta della sostenibilità delle nostre attività in Italia e di rispondere alle esigenze fondamentali dei consumatori. Gli elettrodomestici e il servizio di assistenza – aggiunge il “numero uno” del colosso scandinavo – sono essenziali per i consumatori che sono attualmente, per larga parte a casa, e stanno quindi facendo un uso molto maggiore degli elettrodomestici. Con la riapertura dei negozi specializzati e attraverso i canali online abbiamo la possibilità di rispondere alla domanda del consumatore, ma abbiamo altresì bisogno di assicurare la fornitura dei prodotti». Insomma, il gruppo sottolinea la necessità di non rimanere fuori dal mercato nel momento in cui anche altri competitor stanno ripartendo. «Si tratta del futuro delle nostre attività in Italia. Sono fiducioso – afferma Ernesto Ferrario, presidente e amministratore delegato di Electrolux Italia – che attraverso le strette misure di sicurezza, che in parte avevamo adottato fin da principio e in parte stiamo mettendo a punto, possiamo assicurare un ambiente di lavoro sicuro per i nostri dipendenti salvaguardando al tempo stesso la continuità del business».

ALTRE MILLE COMUNICAZIONI

Nel frattempo sul territorio del Friuli occidentale negli ultimi due giorni sono state circa mille le comunicazioni da parte di attività produttive intenzionate a riaprire che sono giunta alla Prefettura di Pordenone. La commissione le sta esaminando e le risposte alle imprese arriveranno solo in caso di “sospensione” dell’attività. A fronte di queste necessità le categorie produttive, in primis Confindustria Alto Adriatico, e le organizzazioni sindacali stanno lavorando alla costruzione di un protocollo territoriale per una ripartenza sicura delle fabbriche. Su questo fronte anche il governatore Massimiliano Fedriga ieri ha assicurato: «Abbiamo costituito una task-force affinché vengano stabilite le linee guida per una ripartenza nella garanzia della salute di tutti e nella tutela delle nostre imprese, molte delle quali rischiano di non esserci più se lo stop dovesse durare ancora molto. Su questo stiamo ragionando con il governo al quale abbiamo fatto presente le necessità del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia». © RIPRODUZIONE RISERVATA