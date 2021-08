Electrolux, scatta l'obbligo del green pass per il servizio mensa, per gli altri ci sarà il "take away"

Da giovedì prossimo, 19 agosto, la società incaricata di gestire il servizio mensa negli stabilimenti di Electrolux Italia (quindi anche Susegana e Porcia) dovrà verificare il possesso del Green Pass degli utenti attraverso la lettura del codice QR. Chi non lo avesse - riferiscono oggi le rappresentanze sindacali interne - potrà usufruire di un servizio, attivo da tempo e indipendentemente dall'emergenza sanitaria, di asporto 'take away', da consumare in luoghi esterni alla mensa.

«Il consumo di questa modalità di pasto - si legge in una nota - dovrà essere effettuato in sicurezza attraverso un consapevole comportamento che preveda una debita distanza tra i vari dipendenti e le altre forme precauzionali».