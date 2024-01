Pordenone. Gruppo Electrolux: in Italia ci sono 373 eccedenze. La comunicazione della multinazionale ai sindacati

PORDENONE - Le eccedenze del gruppo Electrolux, in Italia, complessivamente, in tutti gli stabilimenti, sono di 199 operai e 174 impiegati, per un totale di 373 addetti. Lo ha fatto sapere Roberto Zaami, segretario Uilm di Pordenone, che sta partecipando all'incontro-fiume con i vertici italiani della multinazionale svedese con al centro il piano di razionalizzazione del personale.