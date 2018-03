Ecco dove nascono le previsioni meteo

di Paola Treppo

FRIULI VENEZIA GIULIA - Inaugurata a Jalmicco di Palmanova la nuova sede dell'regionale e gestione dei rischi naturali, l', dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. La nuova sede si trova all'interno del comprensorio della Protezione civile regionale: una scelta non casuale, frutto di un disegno organico che vuole riunire in una unica struttura il maggior numero possibile di servizi die protezione della popolazione.Da dicembre 2014, l'osservatorio meteo dell'Arpa è parte del Centro funzionale decentrato di Protezione Civile, la struttura operativa prevista dalla normativa regionale e nazionale che rappresenta il "cuore" informativo alla base del sistema di allertamento in caso dimeteorologica,e idraulica. All'Arpa compete l'elaborazione giornaliera dei bollettini di vigilanza meteo per le diverse aree climatiche e, se del caso, l'emissione deglimeteorologici regionali.La vicinanza anche fisica degli operatori meteo e di quelli di protezione civile favorirà uno sviluppo sinergico e complementare delle due strutture, anche attraverso la condivisione di metodi e strumenti di monitoraggio o di indagine previsionale. E in questa direzione si vuole puntare anche per il futuro, con una sempre maggiore integrazione delle strutture che in regione si occupano dei vari aspetti del ciclo dell'acqua: meteorologia,Lo spostamento della sede dell'Osmer a Palmanova avviene a 36 anni, il 6 aprile 1982, dalla sottoscrizione dell'accordo tra l'Italia e l'ex Repubblica diper l'attuazione di un progetto comune di difesa attiva contro la. Da questa data hanno inizio le attività di meteorologia civile in Friuli Venezia Giulia. Le attività sono state condotte originariamente dall'allora Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, Ersa. A seguito alla crescita della rete osservativa e del maggior peso assunto dalle attività previsionali in ambito civile, dal primo luglio 2000 le attività sono state trasferite all'Arpa, dove è stato costituito l'attuale Osservatorio meteorologico, con prima sede a Villa Chiozza di Cervignano del Friuli, per trasferirsi successivamente a, e ora a Jalmicco.