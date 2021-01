Fidanzati uccisi, la Cassazione conferma l'ergastolo per Giosuè Ruotolo

PORDENONE - La Cassazione ha confermato oggi, mercoledì 13 gennaio, la sentenza che condanna l’ex militare Giosuè Ruotolo all’ergastolo per l’uccisione del caporal maggiore Trifone Ragone e della broker assicurativa Teresa Costanza. Così hanno deciso i giudici dichiarando inamissibile il ricorso presentato dagli avvocati Roberto Rigoni Stern e Giuseppe Esposito, che per il terzo grado si erano affidati al penalista romano Franco Coppi.

Trifone e Teresa sono stati uccisi a colpi di pistola la sera del 17 marzo 2015. Erano in auto, nel parcheggio del palasport di Pordenone. Stavano per rientrare a casa dopo che Ragone aveva terminato la seduta di allenamento nella palestra di pesistica. Dalle risultanze processuali, Ruotolo avrebbe eliminato i due fidanzati perchè temeva che Ragone lo denunciasse per una serie di messaggi molesti inviati a Teresa attraverso un profilo Facebook che aveva chiamato “Anonimo Anonimo”. Trifone, dopo aver scoperto che l’autore dei messaggi era Ruotolo, aveva minacciato di presentare una denuncia. Se lo avesse fatto, Ruotolo avrebbe visto sgretolarsi il sogno di indossare la divisa dei finanzieri.

