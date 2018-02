Due incendi in poche ore: a fuoco i tetti di due edifici, salvati gli alloggi

di Paola Treppo

CHIONS e PORDENONE - Duediin poche ore hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco a Taiedo die ain via Candiani. A Chions i pompieri sono intervenuti poco dopo le 9 con due squadre, con una autopompa e una autoscala, e hanno lavorato per circa 3 ore.Al loro arrivo ilera già molto esteso ed è stato necessario agite in fretta; le fiamme sono state domate prima che l'incendio si potesse estendere a tutta l'. A Pordenone, invece, la chiamata è arrivata alle 14, sempre di oggi, lunedì 19 febbraio, sempre per un tetto andato a; con una autopompa e 5 uomini, dopo aver spento l'incendio, la copertura della casa è stata coperta con dei teli didi protezione contro la pioggia e le temperie.