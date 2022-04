Traffico di droga: sequestrati dieci chili di hashish destinati alle piazze venete e friulane

PORDENONE - Dalle prime ore di oggi, mercoledì 27 aprile, è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato di Pordenone, che sta eseguendo, tra le province del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, numerose perquisizioni nei confronti di 9 indagati, attivi nello smercio all’ingrosso e al dettaglio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, specie hashish e cocaina, destinate a soddisfare le piazze dello spaccio nelle province del Nordest.

Le operazioni di polizia sono condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone, in collaborazione con le Squadre Mobili di Venezia, Treviso, ed i Commissariati di Portogruaro e Conegliano Veneto, equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine di Padova, con l’ulteriore ausilio di unità cinofile specializzate della Polizia di Stato di Padova ed operatori del Gabinetto di Polizia Scientifica di Pordenone.

Le indagini

Le indagini sono state avviate all’incirca un anno fa, quando la Squadra Mobile ha arrestato in flagranza di reatoi un 43enne maghrebino, residente in città e gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti, il quale aveva oltre 10 kg. di hashish e 100 gr. di cocaina. E prendendo le mosse proprio da tale attività gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la filiera di una vasta e complessa rete composta da grossisti, mediatori e pusher al dettaglio, attivi tra le province di Pordenone, Udine e Treviso, e di eseguire, lo scorso settembre, nove misure cautelari a carico di altrettanti cittadini di origine magrebina residenti in provincia di Pordenone.

Le ulteriori indagini hanno permesso di scoprire come il gruppo criminale continuasse ad avere la disponibilità di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti ed hanno permesso d'individuare il coinvolgimento di ulteriori nove soggetti, otto di origine marocchina e una cittadina italiana, residenti tra le Province di Pordenone, Treviso e Venezia che sono stati denunciati in stato di libertà e oggi sono stati sottoposti a perquisizione domiciliare. Presso le abitazioni di due degli indagati, E. K marocchino di 37 anni e il suo connazionale Z.B. 40 anni, sono stati trovati 6 chili di hashish suddivisa in panetti e 2000 euro in contanti. I due sono stati arrestati in flagranza.