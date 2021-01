Arrestato il grossista della droga: 10 kg di hashish e coca nascosti ovunque. Un tesoro da 250mila euro

PORDENONE - Una centrale dello spaccio di stupefacenti è stata scoperta a Pordenone dalla Polizia che ha sequestrato oltre dieci chili tra hashish e cocaina e arrestato il grossista.

Dove era nascosta

Agenti della Squadra Mobile, durante un controllo stradale, hanno fermato un uomo di 43 anni, cittadino marocchino, residente in città, pluripregiudicato. Nel veicolo sono stati scoperti cinque involucri di cellophane trasparente, contenenti ciascuno dieci pacchetti per un totale di 5 chili di hashish. In una successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti oltre cento ovuli di hashish per un peso complessivo di un altro chilogrammo di droga e, occultati in vari posti, altre partite di hashish, oltre a un etto di cocaina, in parte suddivisa in singole dosi e in parte ancora in sasso, nascoste nel riso e tra altri alimenti.

Quanto avrebbe fruttato

In una successiva verifica in un campo adiacente alla recinzione del giardino dell'abitazione dell'uomo è stato infine trovato un sacco nero con all'interno altri cento ovuli di hashish e ulteriori ventitré panetti della stessa sostanza per un peso di oltre tre chilogrammi. Secondo il Questore Marco Odorisio si sarebbero potute preparare complessivamente circa 250 dosi, pari a circa 250 mila euro.

