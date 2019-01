di Lisa Zancaner

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE - Droga, una piaga che non risparmia l'estremo Nordest dove il Friuli Venezia Giulia si trova a fare i conti con un consumo in aumento e, purtroppo, più morti. È quanto emerge dalla Relazione 2018 al Parlamento sulle stato delle tossicodipendenze in Italia. Circola più droga, aumentano i consumi e i danni correlati al consumo di stupefacenti, un rischio spesso sottovalutato soprattutto dai consumatori più giovani. Nei Sert i tossicodipendenti vengono testati per alcuni virus e in Fvg, se per l'Hiv sono...